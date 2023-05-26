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出清大漲的緯創all in鴻海可嗎？網：怕傳給下一代股價還是100元

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人抱怨鴻海股價漲速慢。聯合報系資料照
投資人抱怨鴻海股價漲速慢。聯合報系資料照

近期有投資人想出清大漲的緯創廣達緯穎，全部all in還沒漲的鴻海（2317），卻被其他網友勸阻，PTT網友也認為，鴻海股價漲速慢，笑稱「我的海公公傳給我兒子的時候會不會還是100初」。

有網友在股市爆料同學會詢問，「想出清大漲的緯創、廣達、緯穎，全部all in還沒漲的鴻海」，卻被其他人勸阻，網友們紛紛表示，鴻海股價漲速慢，除非打算長期投資，否則玩短線很難賺錢。

PTT網友則留言「海公公真可憐，明明伺服器也有做卻沾不到這波」、「我的海公公傳給我兒子的時候會不會還是100初」、「是漲AI伺服器吧，跟海公公沒關係」、「由飆股改買beta0.6的，是要準備出差了嗎？」、「海公公不動如山」、「不追AI股，你績效永遠輸別人」、「種花都比海公公會漲」、「買鴻海=佛系投資…雖然我壓滿」、「海公公這兩年什麼題材都沾，然後完全不跟漲」。

還有網友留言「不會漲不會跌，比直債好一丟丟而已」、「那也不錯啊，代表穩定領5%股利，直到交接給兒子」、「外資就是死不認錯鴻海，現在進鴻海保證贏在起跑點」、「總比all in美債正二好」、「鴻海股民無語問蒼天」、「這種文章出來，感覺公公真的可以慢慢進一點了」。

鴻海2317 緯創 廣達 緯穎

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