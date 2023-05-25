兆豐金上漲獲利16.95％ 他想賣改買大盤！網支持：一次漲幾年股息

今年金融股表現不佳，配股配息數字不符投資人期待。有投資人持有兆豐金獲利率達16.95%，讓他很猶豫是否該賣掉兆豐金（2886）、改買大盤。不少人都支持賣掉，網友分享自身做法，「它一次漲足幾年份的股息，於是我賣掉了」，也有人建議他賣掉重新建倉。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他買進兆豐金已兩年，眼看著該標的漲價、被套牢等各種情況，雖然聽聞今年配息很差，不過實際數字出來也讓他鬆口氣。

而該網友表示，兆豐金近幾日漲幅較大，他的獲利率達16.95%、10826元，因此讓他很猶豫是否該賣掉兆豐金，再改買大盤，畢竟賣掉的價差會比配息更高。

其他網友紛紛支持賣掉，留言「留下一半，一半賣一半放著」、「我本來預計要領股息，結果他一次漲足幾年份的股息，於是我賣掉了」、「淨值比已經1.67，大約1.7X或1.8以上就可以賣了」、「賣啊，要存之後再重新建倉」、「全賣了」。

不過也有人建議「可以先做價差，不過還是要看當初以什麼角度去切入，這樣會比較有方向」、「看買入原因啊，持有原因沒了或相較新標的評估後的成長空間比較小就出，要換大盤也是一樣意思」。