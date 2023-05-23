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碳權交易所本周將有新進度 造紙股領軍大漲、華紙吸金

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

證交所調整董事會日期，本周五將討論7月成立碳權交易所，加上造紙股近日在綠電上的利多題材發酵，吸引買盤湧進永豐餘（1907）、華紙（1905），推升上市造紙類股一枝獨秀，類股指數盤中漲幅達3%，來到361.95點，一舉收復5日線、月線。

市場看好，碳權交易所成立持續有新進度，針對相關碳權的計算、經濟價值將有更具體的說明，永豐餘今盤中股價來到33.75元，漲幅逾4%，股價不僅再創今年以來高點，並一舉來到近一年新高位置；華紙盤中股價來到25.8元，漲幅逾6%，成功站上5日均線。不僅永豐餘集團股價轉強，正隆（1904）盤中漲幅也有2%。

永豐餘日前召開法說會，總經理駱秉正提到，集團去年底新設「碳管理事業群」，不僅負責集團內循環經濟和智慧電能，相關儲能、減碳，也將內部較成熟的技術向外推展，像是近期和桃園市政府將龜山的水資源回收中心轉換為台灣第一個綠能ROT案，將有實質貢獻。未來也希望在台灣電力結構轉變的過程中，永豐餘能扮演系統整合商的角色，用虛擬電廠的概念，把能源技術服務、智能科技、儲能相關做集中整合、控制、管理。

永豐餘也積極展開節電、節汽專案，包括提高沼氣發電、提高木質素提取濃度以提升生質能發電量佔比，減少外購電力；以高能效的設備汰換低能效設備、改善製程能力以降低產品單位能耗、增設熱回收再利用裝置、改用天然氣鍋爐以取代重油鍋爐。在減碳方面，以SRF替代煤料源，2022年排放接近150萬公噸二氧化碳當量，較2021年減少碳排量10%。

華紙日前法說會則提到，公司目前林地尚未進行第三方碳權認證，僅自行統計既有林地固碳量約290萬噸，且當前多數林業資產位於中國。此外，林業經營秉持經濟作物為優先，而非以吸碳為主要目的。

不過，永豐餘和華紙近期在綠電上皆有好消息，除了永豐餘和桃園市政府將龜山的水資源回收中心轉換為台灣第一個綠能ROT案，將有實質貢獻外，華紙花蓮廠今年已取得再生能源發電設備認證，綠電可首度對外交易，1張憑證為1000度綠電，花蓮廠1個月約有一萬多張的綠電，從3月開始累計將在6月開始交易。

永豐餘 華紙 綠電

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