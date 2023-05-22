長榮航成量居冠 法人：航空股今年成長幅度具表現空間

兩岸開放，航空業擴大增班，航空股成交量居冠，長榮航（2618）與華航（2610）分別站上30元與20元大關，長榮航成交量居冠，11點之前盤中交易量已達13萬張，股價上攻至30.2元、漲幅2.03%，華航成交量位居第三，盤中成交量超過6.2萬張，股價漲1.75%至20.35元。法人表示，今年客運營收成長幅度大，航空股今年成長幅度具表現空間，可以長線逢低布局策略操作。

國泰證券證期處協理簡伯儀表示，航空股因為去年基期比較低，因此今年成長幅度有機會具表現空間，可以長線逢低布局策略操作。近期受到上周大陸國台辦的政策激勵，因此最近有不錯的表現，今年客運的狀況成長幅度很大，解封之後全球旅遊市場復甦，因此營收成長幅度較大，為長線成長的正面助益，可能不僅只是暑假的旺季，

根據經濟日報先前報導，兩岸觀光「小兩會」本月有望啟動協商，大陸遞出橄欖枝、我方也給正面回應，協商後相關禁令有望解除。航空雙雄均表示，正緊盯政策變化，規劃在現有基礎上增班，在兩岸互利的前提下，預期我方赴陸旅遊規模將擴大，航空業熱度也將引爆。