外資掃貨金控 單周買110億

外資上周單周大買金控股逾110億元，推升多達九檔、逾六成金控股在520前夕創今年新高價，助攻加權指數站上萬六大關。外資罕見對14檔金控全站在買方，使絕大多數金控股從去年低點迄今累計漲幅都在一、兩成以上。法人表示，金融業基本面具轉機，吸引外資簇擁，後520行情續航力可期。

外資上周在台股大幅買超形同大掃貨，標的涵蓋金融族群，對14檔金控股更全都站在買方。在外資大買激勵下，包括富邦金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金、台新金、中信金、第一金與合庫金，多達九檔金控在上周五（19日）創下今年新高。

從去年低點迄今累計漲幅，則有台新金、富邦金、元大金、中信金、兆豐金、國泰金等六檔漲幅超過兩成，尤以台新金漲幅最大，從去年10月20日12.85元低點，至19日收18.45元，低檔上來漲幅達43.5%，漲幅超過四成。

其餘八家金控除新光金漲幅低於一成外，其他七家金控自去年低點以來股價漲幅都在一成多到近兩成。

統計外資上周買超張數最多是開發金達9.5萬張，買超金額以雙雄富邦金、國泰金為最，都在20億元以上，其中買超富邦金3.3萬張、20億元，富邦金股價也站上61元創今年新高，自去年低檔以來漲幅近三成；外資買超國泰金5.2萬張、23億元，國泰金股價站上45元也是今年新高，去年低點以來漲23%多。

金控股去年經歷股債雙殺、投資評價大幅損失、防疫保單慘賠等多重利空衝擊，多數金控在去年10月中附近股價創下低點。

今年來金控獲利雖比去年同期仍落後，但已漸入佳境，去年多重利空逐步淡化，股債回穩，雖然股利發放多因評價損失嚴重遭限縮，但未來具有迴轉機會，基本面轉機潛力，應是吸引外資回補關鍵。

台新投顧副總經理黃文清指出，外資在520前一周全面性買超金控股，今年來累計買最多是國泰金，回補60幾億元，台新金買了38億元，買超兆豐金近20億元。

外資買這麼多金融股，一方面股債投資損失等多重負面因素股價均已反映，加上今年股利限縮部分明年有機會迴轉，對金融後市偏正向看法，後520行情仍有續漲空間。