「航海王」列長榮第7大股東！ 幾億資金照樣ALL IN…不開槓桿不怕被斷頭

長榮海運（2603）新公布的年報當中前十大股東出現3位新臉孔，元大高股息基金、個人張濬安及花旗台灣銀行信託新加坡政府投資專戶。

長榮海運的前十大股東：

第一名：巴拿馬長榮國際持股7.4％

第二名：張榮發3.28％

第三名：張國華3.02％

第四名：國泰世華商銀行受託張國華信託專戶3.2％

第五名：元大台灣高股息基金專戶2.39％

第六名：富邦人壽保險1.22％

第七名：張濬安1.09％

第八名：永豐商業銀行受託保管長友控股專戶0.97％

第九名：國泰世華銀行受託楊美珍信託財產專戶0.89％

第十名：花旗台灣商業銀行託管新加坡政府投資專戶0.77％

其中，第七大的張濬安，個人持有長榮達22,966張、持股達1.09％，原來他就是於2020年至2021年在PTT大賺億元，被鄉民封為「航海王」的robertshih。

robertshih是PTT論壇Stock的名人，「航海王」的稱號如其名投資航運股有成，持股部位龐大。

張濬安畢業於台大資工系，2015年本金從300萬元翻到2,100萬元，2016年再翻到9,000萬元，主要是靠台指的當沖獲利；2017年，資產來到1億元，當年度就出國玩達15次。

2020年看中了某一檔「景氣循環股」，當時認為該股的估值非常便宜，張濬安認為股價不可能不漲，重壓下去，不管市場上的雜訊。2021年資產價值來到9億多元，據了解靠著長榮、陽明等航運股已獲利約50億元。

張濬安即便資金有億了，卻依舊all in，他認為兩檔股票只有其中一檔比較好，只也會選該檔，另外那檔怎樣都買不下去，那為何不全部資金都買該檔呢；若是碰上大盤崩跌，持股怎麼分散也都一樣，重點要放在控好市值，不要壓超過自己能負荷的量就好。

且張濬安不太開槓桿，也因為這樣，就算持股跌掉9成，也不會被斷頭。

不過，神人之所以神，就是往往設想好「最壞的打算」，即便賠錢也是自身可以承受的範圍，且擁有超雄厚的資金，若是一般人並不建議這樣重壓操作，妥當一點的方式還是要分散風險。