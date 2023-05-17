華孚業績點火 早盤攻上漲停板

機殼廠華孚（6235）今年首季稅後純益2億元，季增51.1%、年增121.5%，單季每股純益1.04元，較去年第4季每股純益0.72元、去年同期每股純益0.52元雙雙成長，創11個季度以來新高，業績表現亮眼，帶動今（17）日股價開盤旋即跳空漲停，上漲9.5元，暫收105.5元，漲停買單高達近萬張排隊。

華孚今年首季營收13.38億元，季增9.7%、年增44.3%。華孚成長主因來自車用市場貢獻，受惠公司新產能逐步開出，加上中國大陸車市日益火熱，推升營運持續成長。

據悉，目前華孚的車載機構業務已占營收比重約八成，新能源車機構需求則占整體車載需求約45%；3C產品與工業用機構業務則占整體營收約二成，隨著車市日益蓬勃，可望帶動華孚營運走升。

展望未來，華孚目前正積極擴產，因應未來新能源汽車市場需求，除了持續爭取歐美亞各國汽車供應商新機種訂單之外，也將滿足區域性即時出貨需求，建立當地合作夥伴，例如越南、墨西哥、歐洲各國的一階（Tire 1）客戶提供服務，並尋求發展在地策略結盟，達成在地生產出貨的目標。