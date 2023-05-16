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多檔觀光股漲停 法人：這類族群最有望表現

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

觀光股第1季財報普遍報佳音，山富（2743）連日漲停，今天又跳空開高漲停來到89.1元，而燦星旅、五福等旅行社類股也攻漲停，帶動觀光族群上攻。法人表示，觀光類股未來兩三季也有望表現，產業趨勢會往上， 利潤會相對高 ，其中特別看好旅行社族群接下來的表現。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，旅行社、飯店、餐飲等觀光類股純粹從產業供需來看，現在屬於供不應求的狀態，所以產業趨勢會往上， 利潤會相對高 ，六月之後要進入暑假旺季，未來兩三季也有望表現，其中，特別看好旅行社族群接下來的表現。

黃國偉說，觀光族群中特別看好旅行社的原因為，餐飲開放時間較早，相關公司股價在更早之前已經漲一段，股價位置較高，旅行社因為最近才開始好轉，所以相對位置較低。

最近觀光族群股價反應財報狀況，以及因為目前因為機位相對以往減少，導致出團量無法太多，有供不應求的情況，而去年剛解封時，大多旅客都是自由行，但今年開始團客這幾個月增加幅度明顯。

旅行社：山富、燦星旅、五福、易飛網、雄獅、鳳凰

觀光類股：夏都、雲品、亞都、海灣、富野

觀光 旅行社 漲停

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