富邦金、國泰金...14檔金控配息全公佈！專家：要賺價差看好「這2檔」

【撰文・andyworld】

今年所有的金控公司都公佈配息政策，大家已經可以正確推算出今年可以靠著金控公司收入多少股息啦！不過在推算股息之前，每個月還是要關心一下公司的業績，並且透過殖利率和未來展望調整一下自己的操作。

我想今年金控應該可以分為壽險型和銀行型兩大族群，因為金控公司的表現與內部業務的佔比息息相關，今年的冷暖特別明顯啊！

四月份單月EPS獲利前五名：

富邦金（0.64元）

國泰金（0.4 元）

兆豐金（0.23元）

元大金（0.18元）

中信金（0.18元）

前四月「累積EPS」前五名：

富邦金（1.76元）

兆豐金（1 元）

國泰金（0.86元）

中信金（0.84元）

第一金（0.65元）

前四月累計EPS「增加幅度」：

台新金（144％）

兆豐金（75％）

玉山金（47％）

第一金（30％）

華南金（23％）

無論是單月EPS獲利或累計EPS兩個部份，感覺過去的大神們一一歸位，像是前幾名經常出現的富邦金、國泰金、中信金和兆豐金，都已經在五名以內，尤其是富邦金，上個月已經坐回寶座，這個月繼續蟬聯，難怪富邦金吸引不少鐵粉。

至於累計的增加幅度方面，名單與上個月相同，只是名次稍有變化，鐵粉更多的玉山金從第五名（31％）竄生到第三名（47％）。而五名當中也佔有三名官股金控，可見官股金控的穩定度值得穩健投資人思考。

二、配息狀況

金控公司近期已全數公佈配息，這次有三家配息掛零，分別是「開發金」、「新光金」和「國票金」，其中開發金和國票金比較令人意外，尤其開發金去年配息讓大家驚豔，使不少投資人爭相買進，股價也大舉噴發近達20元，但是隨著升息步調與防疫險的賠損，從去年中以來股價下殺，也導致今年股息配發掛零。不過反觀新光金掛零，好像網友們都很習慣，似乎沒有感受到太大的意外。

一般而言，反應比較好的則有兆豐金、台新金、永豐金、中信金、第一金等，從圖表中（5/12收盤價）我們可以發現這幾家的殖利率僅有兆豐金偏低，其餘的則皆有破4％，甚至台新金破5％的數據。

至於這張表要怎麼使用，要從哪裡連結去看，就請大家參考這篇：金控股殖利率監控表｜方格子 vocus

三、本益比與本淨比

從本淨比的角度來看，唯一長期低於紅字的就是新光金，所以我一直認為很多數據可以跟自己過去相比，如果沒有看看公司過去的數據如何，一股腦認為0.61就是低的話，那麼可能會落入迷思陷阱裡頭。除此之外，新光金不時在新聞看到負面消息，最近新光金內部的大股東又為了經營權鬧的不可開交，甚至大股東要金管會幫忙管管自家兄弟？新光金長期虧損，自家經營權紛爭又常常出現在新聞版面，我還真沒那個勇氣和時間去當他們家股東啊！

四、結論

1.看完配息政策，會覺得領息為主的投資人獲利總要慢人家一步，去年金控環境與獲利不好，今年就要承擔領息不夠好的結果。另外，配息不如預期的公司，股價在公佈股息的當下已經修正，若沒有更壞的消息，個人認為現在驚險的金融環境要再壞應該不容易，股價不至於會有大幅度的下跌，例如開發金。

2.如同我們開頭所說，現在的狀況把金控股分為壽險型和銀行型兩個族群來看，無論配息或股價，壽險型金控自成倒楣一族，而銀行型金控則是在配息和股價上能被大眾所接受。換言之，壽險型金控目前的股價相對未來而言，或許是賺取價差的好標的，例如業績回溫的富邦金、還處於十年線下的國泰金等。

3.把眼光放在銀行型金控上面的話，業績不錯，配息也不錯的，前就以台新金最為亮眼。而官股金控在業績上也頗為穩定，長期來說定期定額買入是不錯的好選擇，若資金有限者也能參考殖利率買進（殖利率=配息/股價，盡量股價低導致殖利率高的狀況買進會比較優）。在領息為主的操作當中，殖利率要多高才算高？環境好的狀況下，大多會看5％以上，環境不好的時候就抓個4％左右，不過最後我還是認為找自己能夠接受的即可。

雖然今年金控的股息收入減少，但是投資人若能夠從業績復甦中買進合理價格的股票，或許能替自己增貼許多「自我殖利率」不錯的個股喔！

作者：andyworld

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：2023四月份金控股追蹤筆記：金控配息全數公佈！