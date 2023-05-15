根基（2546）大跌怎麼了嗎？專家「五點觀察」：認為大股東不會開始賣股

【撰文・承熙】

根基 ( 2546 ) 5/12 大跌 4.7 元或 -6.57%，盤中還一度跌停！大跌可能是 Q1 EPS 1.43 元不如市場預期、離去年 Q4 的 4.18 元差太多。

我 5/11 從苗栗南庄回來的路上看到根基盤後公布 Q1 財報，雖然 EPS 1.43 元比我預測的低，隔天 5/12 開盤沒多久跌停感到有點莫名，因為兩天大致掃過財報幾個重要數據是沒問題的。所以 5/12 大跌我沒賣出根基、也沒加碼，就是續抱。

我這次 Q1 財報分析文會比較慢出來，因為股東會年報也出爐了，會一起講。在財報分析文出來之前，先簡單分享 5 個思考點：

1.外資 2.大股東 3.2023Q1 EPS 1.43 元創同期新高 4.關於去年 Q4 EPS 暴衝的原因 5.關於台積電廠案

1、外資

根基 3/14 公布去年 Q4 財報後截至 5/11 外資買超累積約 1200 多張，現在外資可能對 Q1 EPS 失望了會陸續賣出。5/12 已經賣超 181 張、還有 1000 張。

當然不一定是 1000 張，外資不是只有一個人，看法不會完全一致。

外資是很短線的，一旦發現獵物就是蠶食鯨吞，而一旦發現不如預期就是撤走資金另謀標的，是很動態的。換句話說，如果根基 Q2 或 H2 EPS 符合市場預期，外資又會回來。

EPS 1.43 元真的很爛嗎？有爛到需要被打入跌停的程度嗎？

對我們一般投資人而言，如果對 EPS 1.43 元失望也對 5/12 大跌在意，選擇 5/12 第一天賣出是合理的，因為沒賣假如下一個交易日 5/15 又大跌，那麼過去半年累積的 50%~60% 漲幅會殺掉一些。

如果選擇續抱甚至加碼也是合理的，因為 EPS 1.43 元怎麼說都創下同期新高。

下面講大股東。

2、大股東

最新一週的 5/12，400 張以上大股東持股 62.18% 至少是 3/10 以來新高，1000 張大股東沒變化。

可是，5/12 當週因為是 5/11 盤後才公布 Q1 財報，只有 5/12 一個交易日，5/15 開始大股東會賣股嗎？我認為不會，原因如下。

我們看剛出爐的股東會年報關於前十大股東關係表的揭露，截至今年 4/4 為止 ，馬家軍持有根基股權共計「50.28%」，如以下兩表的紅框。

再看根基的關係企業組織圖，如下。

我們知道，根基是冠德 ( 2520 ) 子公司，冠德是以直接持有根基 34.18% 股權，再加上宇德 ( 持有根基 8.29% ) 等馬家軍的持股在根基董事會取得過半數之席位，然後控制著根基這家公司。

我認為馬家軍還想繼續控制根基、因為在這樣的控股之下對整個冠德集團有利，也就是能使冠德集團在產業上中下游的布局事業取得功效，所以不賣股。

關於根基與冠德之間的一些事，可以參考〈根基 ( 2546 ) 的弔詭之處〉。

3、2023Q1 EPS 1.43 元創同期新高

EPS 1.43 元雖然與去年 Q4 的 4.18 元差 2.75 元、雖然毛利率 8.58% 是 2021Q2 以來新低，但在營收 32.7 億創新高的情形下，使 EPS 繳出同期新高的成績。

此外，四月營收 11.5 億年增 29%、前四個月累積營收 44.2 億年增 43.2% 繼續創歷史新高。四月營收是 5/10 盤後公布的、5/11 盤中股價最高 73.3 元再創新高，但 5/11 盤後公布財報 5/12 卻大跌，所以可以說財報公布不如預期大於四月營收的利多嗎？

最後是統計數據，之前提過，根基傾向下半年營收認列會大於上半年，機率是「86%」，而下半年 EPS 比上半年多的機率則是「60%」。這是統計過去 15 年來的結果，繼續看下去。

4、關於去年 Q4 EPS 暴衝的原因

極可能是「在手建案追加(減)合約金額為 18 億元」的結果！

這是根基 111 年營業報告書「三、營業計畫實施成果」裡面寫的，來源為股東會議事手冊，公開資訊觀測站已可下載。

那 18 億可能都集中在 Q4 認列所以 EPS 暴衝到 4.18 元，18 億可是一到兩個月的營收呢！

而且，也可能因為追加減合約都擠在 Q4 處理發生技術性問題，導致今年 4/10 根基罕見重訊更正去年十二月營收：少了 3.9 億 ( 更正後全年營收 142 億仍創新高 )。

問題是，2023 還會不會有「追加減合約金額」這顆補丸？我不知道。

5、關於台積電廠案

過去我一直追蹤這塊，一年大概只有兩次知道的機會，一是股東會年報、二是法說會簡報。

今年股東會年報 5/8 剛出爐，重要契約揭露目前台積電廠案如下，有 5 個：

這 5 個與半年前 2022/11 法說會說那 5 個全部一樣，不完全一樣的是預計完工日期，如果按照法說會說法，現在 ( 5/13 ) 應該只剩一案還沒完工，但現在的狀態全部都是在手工程喔！

此外，台積電去年 11/8 重訊通過的資本支出案，根基是供應商之一，從那天以後也沒有新的廠案出現於在手工程或重要契約中。

我在《存股族的財報選股術：不看盤，不當沖，每天30分鐘，5年滾出千萬財富》這本財報書看到一段話，大意是說上市公司的訂單契約通常採取沒有法律效力的「諒解/合作備忘錄」( MOU )，買方可根據公司情形變更契約金額及交貨日期，這種契約/備忘錄通常出現在景氣循環股的產業或景氣波動時。

如果台積電根基雙方簽訂的是這種，買方是台積電，那麼很可能受到先前建廠暫緩或變更的影響，所以 4 個廠案都沒有如去年的預期如期完工、所以新的廠案也沒出現在重要契約中。

更多分析等看完財報我會分享，謝謝大家的耐心等待。

作者：承熙

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：根基大跌怎麼了？五點觀察｜寫在財報分析之前