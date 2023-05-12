和泰車、三陽工業第1季獲利旺 股價紅不讓

汽車類股的和泰車（2207）、三陽工業（2206）第1季獲利繳出超亮麗成績單，和泰車第1季賺了近一個資本額EPS達9.27元，三陽工業第1季EPS 1.71元，寫下歷史單季第三高，兩檔個股今天成為台股人氣王，和泰車一度來到720元、漲幅近7%；三陽工業今日股價持續衝高來到59.8元，漲幅逾4%。

法人分析，國內車市4月總市場銷售台數為3.82萬台，比去年同期成長8.4%，持續看好零組件缺料解決後，TOYOTA最熱門車款RAV4預估有望到港的數量陸續增加，到目前為止RAV4訂單還超過4,000張，成為推升第2季的銷售表現重要動能；另外，和泰車3月底發表的Toyota Crown車系，年度配額800台已經全部完售，近期開始陸續交車，也是推升第2季營收、獲利攀升的新動能。

另外，三陽工業機車銷售4月再傳捷報，連續12個月坐穩單月銷售冠軍，預估5月推出母親節孝親購車專案發酵，5月的銷售也相當可期；三陽工業代理的HYUNDAI受惠外銷零件供應量增加，4月銷售已銷售寫下2006年1月以來單月新高紀錄，隨著韓國原廠CKD供應增加，再加上休旅車款熱銷，業績可期。

國內汽車龍頭和泰車第1季財報，營收679.7億元，年增11.5%，稅後淨利50.6億元，年增17.9%，創下歷史單季新高，EPS 9.27元，較去年同期的7.86元，又多了1.41元。

三陽工業銷售穩定成長，機車的市占率站穩第一名遙遙領先，現代汽車韓國原廠關鍵零組件供應增加，第一季營收153.62億元、年增率37.56%，稅後淨利14.4億元，EPS為1.71元，相較去年同期1.25元，年增約37%，創下16個季度以來新高。

對於未來市場展望，三陽工業受惠於三陽機車銷售穩定成長，新車推出後，有信心銷售維持穩定成長；另外，代理的現代汽車銷售也不斷攀升，受惠於韓國原廠關鍵零組件供應增加，帶動汽車交車率提升，在二四輪銷售顯著成長之下。

和泰車本業及業外轉投資都相當出色，本業的部分，代理的TOYOTA及LEXUS銷售亮麗，TOYOTA的銷售一直穩座國內銷售龍頭寶座，是國人購車首選第1季的銷售台數已達3萬台，市占率為27.2%，為國內銷售量排名第1的品牌；至於代理的LEXUS的RX大改後接單暢旺、NX大量到港等因素，挹注第1季的營收、獲利表現。

此外，和泰集團的轉投資表現相當出色，挹注獲利金額急速增加；受惠於TOYOTA商用車賣的超好，轉投資的國瑞在Hino及Town Ace等商用車販賣成長的帶動下營收及獲利隻升；和潤於中古車、機車分期業務雙位數成長；長源今年Q1車源充足，小商車及商旅車銷售來豐沛成果。