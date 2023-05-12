中國大陸企業全力提振經濟 緊抓經濟復甦後投資機會

隨著中國大陸疫情解封，大陸官方鼓勵人民推動旅遊業發展，五一連假的黃金週，各地爆發式出遊顯示大陸企業已擺脫疫情影響，強化內需經濟為首要目標，亞洲金融股市則受惠於低估值及經濟復甦後的成長機會，特別是看好日本、台股及中國Ａ股為優先布局標的。

兆豐中國內需A股基金研究團隊分析，解封後消費活動復甦，釋放龐大購買力，需求增加帶動就業回暖，消费力增加看好白酒等長期消費升級的趨勢。全球ESG浪潮，電動車是未來移動新趨勢，政策扶植大陸電動車製造商，電動車製造商迅速崛起，帶動上下游產業鏈逐步成長中。大陸官方4月剛結束中共中央政治局會議，大陸官方將持續貨幣寬鬆政策，透過低利率刺激投資和內需消費，提升市場資金的流動性，目標推動經濟穩增長，在國營企業未來隨著政策持續發力及評估體系更加完善，依然有不錯的投資機會。

兆豐中國A股研究團隊表示，隨著大陸官方各項穩定成長，預期可帶動中國經濟穩步回升，大陸科技創新是重要動力，借大陸的人口紅利、雄厚資源與技術等條件優勢以外，更加仰賴科技創新，中國官方不斷增強對科技產業的推動力度，並適時掌握政策風向，AI話題火熱帶動相關類股，資金挹注TMT領域，硬體、軟體等供應商受惠，成為近期投資熱點，往後也是數位經濟發展重點。

兆豐中國A股研究團隊現階段看好以經濟資產成長性為主，如保險板塊、化工、部分消費等，有強競爭力及價值被低估的國央企標的，亦可抓住政策紅利，建議投資人可分批進場布局大陸長期成長性佳的產業商機。