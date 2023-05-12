鴻海（2317）首季獲利暴跌 網一片悲觀！預言股價恐守不住100
鴻海（2317）第1季毛利率和營益率提升，不過淨利率下滑，單季稅後獲利新台幣128.25億元，是2008年金融風暴以來同期次低，季減68%，比去年同期下滑56%，每股基本純益0.93元。投資人擔心「鴻海電信股要崩了嗎？」其他人也認為「這對鴻海來說相當少見，恐怕直接跌破100」。
鴻海首季稅後獲利128.25億元，較去年第4季399.79億元減少68%，比去年同期294.5億元下滑56%，第1季淨利率0.88%，較去年第4季2.04%減少1.16個百分點，比去年同期2.09%減少1.22個百分點，鴻海第1季每股基本純益0.93元，低於去年第4季EPS 2.88元和去年同期EPS 2.12元。鴻海首季獲利是2008年金融風暴以來同期次低，僅高於2020年首季。鴻海指出，主要是業外影響。
有網友在PTT發文直呼「鴻海電信股要崩了嗎？」其他人則留言「怎麼這麼低？」、「終於要下去了」、「這真的丸子」、「選總統會有業外支出嗎」、「營收跟去年Q1比也沒衰退多少，EPS怎麼掉這麼多」、「完蛋...這真的半根」、「涼了」、「也太慘」。
還有人留言「今天跑了…好險」、「權值沒人撐場了，金融股要當最後一棒囉」、「業外的問題虧損200億」、「對鴻海來說相當少見啊」、「業外怎麼虧那麼多」、「鴻海電信會直接灌破100嗎？我等好久了欸」、「這個一定崩，95來接」、「爛透了，準備跌停」。
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