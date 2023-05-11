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台積電跌破500元 台股下跌127點收15,514點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
台股。(本報系資料庫)
台股。(本報系資料庫)

台股今（11）日開高走低，收盤下跌127.12點，收盤指數15,514.64點，成交量為1,998.18億元。台積電（2330）午盤後跌破500元，收盤以499元作收，下跌4元、跌幅0.8％。分析師表示，盤面表現弱勢，五月會有較多變數，在市場較冷時，投資人可關注產業較明確，但已經先回檔的標的，而穩健型投資人可關注金融股。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，五月會有較多變數，因此投資人近期可採觀望態度，尤其是美國債務上限問題拖的時間不確定何時能成定局，會持續影響美股表現；而產業面來看，五月較無訂單，今日來看盤面表現較弱勢。

謝晨彥說，在市場較冷時，股價有動起來的股票是不錯的訊號，投資人可關注產業較明確，但已經先回檔的標的。

今日盤面維持九千金，逆勢抗跌的有：大立光、旭隼、祥碩、緯穎。

高於500元以上的高價股中，逆勢抗跌的有：穎崴。

今日成交量大的強勢股：亞翔、晶豪科、大同、華孚、雄獅。

今日成交量大卻走跌者：長榮航、大亞、群創、緯創、漢翔、啟碁、金雨、東元、華紙、興富發。

今日成交金額大且走高者：華孚、晶豪科、雄獅、亞翔、大立光。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：世芯-KY、創意、欣興、保瑞、材料-KY、啟碁、奇鋐、長榮航、伊雲谷、東哥遊艇。

長榮航

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