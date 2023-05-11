興富發台中九建案勒令停工 股價開盤重挫逾4%

台中捷運昨日發生意外事故，造成一死、十傷，台中市政府勒令興富發（2542）全台中九建案全數停工，且首波開罰逾百萬元，興富發今（11）日以41.25元開低，下跌1.95元，跌幅4.51%，股價一度下滑至41.2元，盤中略有回升，跌幅縮小。

台中捷運行駛列車因興富發建案「文心愛悅」施工吊車吊臂掉落插入車廂，造成一死、十傷；台中市政府勒令興富發全台中九建案全數停工，中市府、勞動部也對興富發開罰，罰金總額逾百萬元。

台中市都發局表示，全台中興富發九個建案即刻全面勒令停工，全面安檢，並由第三公正單位確認安全無虞，並報都發局同意後，才可繼續施工。

都發局以「重罰、重賠、重求償」為原則，依違反建築法第63條、65條、68條規定，並依89條開罰最高共81萬元；勞動部職安署也開罰30萬元，總計首波罰金逾百萬元。

興富發強調，相關法律責任絕不推諉，且對傷亡民眾將盡最誠意撫慰，更會盡全力配合台中捷運的修復改善工作，保障民眾權益。

興富發今日開低，股價一度下滑至41.2元，盤中略有回升，縮小跌幅。