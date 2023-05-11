14家金控股殖利率監控表！ 專家「隨時變動」：買進持有賣出依據

【撰文・andyworld】

最近我不時在FB會放一張股息和殖利率之間變化的圖表，那張圖表原本是google試算表，內容呈現的是14家金控的股息、殖利率及隨時變動的股價等資料，使用者可以藉此觀察殖利率的變化當作買進的依據！

此外，之後也增加EPS、本益比與本淨比等資料。因為該張圖表經常被我放在FB粉絲頁（Andyworld理財&家庭記事簿）當作發文與討論，但常有新朋友不太清楚如何使用。所以，下面將分別敘述各項數據與使用的來龍去脈，內容大概分為三個部份，為殖利率監控表、個股累計EPS、本益比與本淨比。

一、殖利率監控表

殖利率監控表上顯示幾個資訊，包括「去年的EPS」、「預估現金股息」、「預估股票股息」、兩者相加的「預估總配息」、「股價」、「當下現金殖利率」與「當下殖利率」，以下稍微解釋一下。

1.去年的EPS：這項不難理解，每年會更新一次

2.預估現金、股票股息、總配息：這三個欄位是我根據「過去三年的平均盈餘分配率」，乘上「去年的EPS」，得到「預估總配息」，再根據過去現金與股票的「比例經驗」而推估出來「預估現金股息」及「預估股票股息」。上述得知，重要數據是「過去三年的平均盈餘分配率」，有些人可能會用「去年」，有些人可能會用「五年」，甚至「十年」的平均數據，，不過既然是預估，每個人採用的方式都不同，我採用三年平均數據的理由是，年限太長或太短都可能失真，三年或許是一個公司政策發酵的剛好時間點。這幾個欄位若有公司已公佈股息政策，我將適時更新，並且用不同顏色字體標示清楚。

3.股價：這個欄位是用google試算表的函式所套用顯示，雖然在盤中有即時報價的功能，但是有可能會延遲20分鐘，換言之，不是那麼即時，但對平常觀看來說影響不大。

4.當下現金殖利率：殖利率＝ 股價 / 股息，當下現金殖利率＝現金股息或預估現金股息 / 當下股價。這項數據僅有「現金」的部份，不包括股票股息。

5.當下殖利率：當下殖利率＝總股息或預估總股息 / 當下股價。這項數據則是現金股息加上股票股息。

6.有些人喜歡股票股息，有些人不喜歡；喜歡配發股票股息的投資人，大抵上認為可以快速累積股數，畢竟存股投資人在意的就是快速成長的股數。不喜歡配股的投資人則認為，配股是個雙面刃，在股本膨脹之下，可能會稀釋掉EPS的成長，因此公司勢必要有更大的營收獲利來支撐EPS的成長。兩種看法沒有對錯，也都有人支持，喜歡哪個就看個人的選擇！

7.在兩欄殖利率表格當中，若有高於5％的數據將會用紅色顯示，這是我選股的標準，有些人喜歡4％，有些人喜歡6％，沒有一定的答案，適合自己的都是好標準！

二、本益比與本淨比

在基本分析的要素裡面，總會見到本益比和本淨比。

本益比=股價/EPS （這邊的EPS是用近12個月內的EPS累積）

本淨比=股價/每股淨值（淨值=資產總值-負債-無形資產，這邊直接取鉅亨網的資料）

本益比和本淨比是評斷股價是否合理的指標，一般來說大家會取本益比約落在12～15、本淨比小於1算是合理。雖然市面上許多人拿本益比來評斷公司的股價，但金融股大多是「用金錢來賺錢」的行業，負債比會比較高，所以要考慮這方面的影響，因此也有人認為用本淨比來評斷較為適當，本淨比以1為標準，本淨比小於1，股價比較便宜，本淨比大於1，股價比較昂貴；表格上對於小於1的公司會用紅色來顯示。上面的解釋是偏向大眾化的說法與用法，個人在參考這些數據的時候會讓公司跟自己過去的數據作比較。就像我平常會拿出來說的新光金，雖然本淨比夠低，但長期就是在那個位置，你要期待它漲上來，可能又要花時間等待，這就是要看看公司本身過往的表現，才能判斷大眾給予的標準是否適合套用在這間公司上面。

三、累計EPS

這邊將顯示三項資訊，即公司去年的EPS、今年的累計EPS與今年累計EPS的漲跌幅。由於資本市場的很看重成長性，儘管去年業績普普，但是今年有爆發性的成長，往往會受到資金的青睞。另外，EPS通常是公司配息的依據之一，而金控公司每個月都會公佈相關數據，所以我們每個月都能觀察到這項數據（很多公司是每季公佈一次），若EPS相較去年有所成長，這樣的公司入手相對安全些！

四、結論

股息殖利率監控表--->https://reurl.cc/OXOLdr <---

殖利率的算法有很多種，有些人會把股票股利用股價換算成實際所得，再與現金股息一起算殖利率，類似「還原殖利率」的算法。然而我拿到股票股息多為繼續累積，所以換算賣價對我而言意義不大，目前就維持這樣的算法！（說不定日後有空會再多設計一個這樣的欄位讓大家參考）

另外，之前有人建議我納入銀行股的部份，但是我平常比較少觀察銀行股，多以金控股為主，而且銀行股並未每家月月都公佈EPS，在統計比較上比較不齊全，所以目前是沒有打算納入銀行股的部份。（說不定日後有空會再多設計一個這樣的欄位讓大家參考）

我平常預估股息和觀察殖利率的意義在於讓自己領息收入有個規劃，另外在交易進出方面也有個依據，並不是數據一定要多準確，畢竟我們怎麼預估，董事會總有最終決定權，高層有高層的想法，不是我這個小散戶會知道的！因此我的資料看看就好，大家參考就是，最後還是以公司發佈的為準喔！

不過股息殖利率監控表倒是可以作為大家平日看盤的參考，就請自行開啟使用啦！

作者：Andyworld理財&家庭記事簿

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：金控股殖利率監控表