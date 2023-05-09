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泰山（1218）賣出全家股票獲利55億！ 專家：卻睽違5年出現第一次單季虧損
泰山公司（1218）長年持有全家股票（5903），這批股票近年貢獻泰山獲利超過一半，以去年為例，前3季賺4.29億，光是這批股票就貢獻2.76億，由此可見它的重要性。
但是泰山去年選擇賣掉這批股票，進帳80億，認列55億的獲利。
而賣掉股票拿到的80億，先是用7000萬買畫、8000萬支付仲介費，再花36億買下街口支付40％股權，最新消息大手筆配發20億現金股利，也計畫砸9億蓋新廠房。
然而今年第一季財報公告數字顯示，泰山本業虧了1個億，業外少了全家股票的貢獻，每股獲利變成-0.14，這是泰山睽違5年第一次出現單季虧損。
可以說是「一輪操作猛如虎，不料獲利倒退嚕」
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