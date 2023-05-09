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開發金（2883）股利掛零…存股族崩潰「無意義」！ 網反酸選錯標的

聯合新聞網／ 綜合報導
開發金（2883）決議不配發去年度股利，成為第三家股利掛0的上市金控公司。開發金／提供
開發金（2883）決議不配發去年度股利，成為第三家股利掛0的上市金控公司。開發金／提供

開發金（2883）決議不配發去年度股利，成為第三家股利掛0的上市金控公司，也是2012年來首度不配發股利。投資人無奈表示，「不配息對存股族而言沒有意義」，但也有人認為「不發股利非壞事，公司用這筆錢可以帶來更多資本利得，追求穩定不該存小銀行、小金融股」。

開發金決議不配息，為11年來首見，8日股價在失望性賣壓湧現下重挫逾4%，一口氣跌破5日線月線季線及半年線，盤中爆出逾8.8萬張成交量，居台股之冠。

有網友在論壇Dcard發文詢問「開發金不配息，對於存股意義？」他表示，「存股不外乎就是追求每年穩定配息，反思開發金不配息，又不能做價差，這時說真的存股常說存股是沒在看價格的，有人說今年不配，不代表明年不會配息？我覺得有瑕疵的，畢竟這不是肯定句，當然存ETF也是會有配不好的情形，如00900，但選一個選股邏輯好點的如00878、00713，都不至於配的很不好，就單單如果單純存開發金，不就代表今年沒有股息收入，說真的蠻慘的」。

其他網友留言「壽險型金控本就不適合長期存股領息，一堆人都覺得金控不會倒就無腦存」、「原來開發金可以存股喔？我還以為是為了紀念品」、「存股是你得知道這張股票為什麼值得你買吧？不配股的理由你能夠接受哪就可以了啊，配息也只不過是拿股價來給你而已，如果不能填息那有啥用」。

還有人留言「我個人覺得不發股利，並不是什麼壞事，如果他們能把賺來的錢，進行有系統的經營，帶給股東更多的資本利得，這樣何樂而不為，如果你只是因為不發股利就這樣的話，那你大可換其他的標」、「想要穩定，那去存那些小銀行、小金融股幹嘛？民銀、公股最強的中信、兆豐最穩定，為啥不存？」

台股 Dcard ETF 開發金 股利

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