他看「台新金殖利率很平常」不解被讚原因 網笑是對手太爛

台新金股利配發合計每股0.93元股利，其中現金股利0.51元，股票股利0.42元。若以周五收盤價每股17.55%，現金殖利率為2.9%，金控現金殖利率排名為第六強。網友好奇「這個殖利率不是算平常嗎？為何算很好？」其他人則坦言，主因是其他對手更糟。

據統計，金控現金殖利率排名前五強依序為中信金、兆豐金、永豐金、元大金、第一金，現金殖利率分別為4.34%、3.62%、3.52%、3.5%、2.95%。6日公布的台新金則排第六。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「為何台新金算配的很好？」他表示，「台新金配0.93，殖利率5.3%，推文絕大多數都是誇讚。可是這個殖利率不是算平常嗎？還是在股票界，這樣就算不錯的殖利率嗎？」

其他人則留言「兄弟，金融股5%殖利率，你說算是平常，請你去看看14間金控，今年有幾間超過5%殖利率？」、「一場考試，你只考了70，其他人卻連60都沒有，甚至0，那你就會被各種吹」、「因為很多87，把配股用元算」。

PTT網友也紛紛大讚留言「成本13，每年領好爽」、「不錯，很可以耶！」、「對存戶摳，至少有回饋給股民」、「不錯啊」，不少人都認為台新金比其他金控表現更優，留言「反觀六個零金控」、「反觀富邦」、「反觀開發金」、「反觀國泰」。

台新金為最後一家宣布股利發放結果的金控。十四家上市金控股配發股利全數出爐，扣除三家不發股利，其餘十一家金控，合計發出現金股息總額達1205億元，為近九年低點，但有八檔現金股息殖利率超過2.5%。