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台新金（2887）配息總額61億 網嗨爆「要噴了」：至少能正常一年
台新金（2887）6日召開董事會決議股利配發，合計每股配發0.93元股利，其中現金股利0.51元，股票股利0.42元。若以周五收盤價每股17.55%，現金殖利率為2.9%，此次台新金並未動到資本公積來配股。投資人看好喊漲，有人認為「要噴了！至少還能正常一年」。
據統計，金控現金殖利率排名前五強依序為中信金（2891）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、元大金（2885）、第一金（2892），現金殖利率分別為4.34%、3.62%、3.52%、3.5%、2.95%。6日公布的台新金則排第六。
PTT網友表示，「（台新金）這次配息總金額為61億，其中50億是靠廉價購買利益的特別盈餘公積，意思是如果沒有這個特別盈餘公積的話，其實今年配的也不會太理想嗎？不過明年保底有33億可以發」。
其他網友則留言「至少還能正常一年」、「難怪上周五漲那麼多」、「賺爛了賺爛了」、「台新金以後地板價就是20元，隨便買吧」、「現實就是他有賺就分股東賺，至少能配的都給你」、「台新要噴了嗎？」
還有人留言「特別股穩穩賺」、「外資投信一直都在買」、「心痛，我賣了，哭哭」、「反觀開發金」、「晚了一步」、「要反觀的是國泰吧，富邦發這樣算不錯了」、「雖然也有存西瓜，還好狗狗夠爭氣」。
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