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14金控股利一表看懂…5/5僅這家殖利率破5％！開發金、台新金本周觀察重點
14家金控公司已經全部公佈配息了！沒有太大的意外，幾家歡樂幾家愁，只是今年愁家似乎比較多！
（表為5/5的收盤狀況，給大家作為參考）
本週的觀察重點應該是剛剛公佈的「開發金」和「台新金」兩家公司！
開發金因為都掛零，想必會有個失望行情出現！
相反的，台新金的配發出乎大家預期，因此有慶祝行情的發生也不用太意外！
只是大家會趁著股價慶祝行情買進來領股息嗎？還是趁失望行情多撿一些等待機會呢？我認為開發金今年受到壽險的影響才導致配息掛零，現在防疫險已成過去式，而升息也接近尾聲，壽險型金控未來的走勢是否會逐漸落底反轉？
大家會趁落難佈局，還是趁勢佈局呢？沒有一定的答案，符合你的心境，選擇你自己可以接受，就是最佳的操作方式啦！
◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權轉載，原文於此；未經同意禁止取用轉載。
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