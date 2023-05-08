快訊

民航局調查星宇日本航機事件 張國煒「這原因」列調查對象之一

婆婆說「第一年不能線上報稅」要媳把稅單都給她 網點出「背後陰謀」

成田怪風打亂星宇張國煒完美佈局 圈內人：若「這航點」開下去恐更燒腦

星宇旅客睡機場事件後股價黑翻紅 有網友嘆沒便宜可撿

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
星宇航空6日赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒7日上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。(記者黃仲明／攝影)
星宇航空6日赴日班機受氣候及燈號異常等因素無法返台，接連造成302名旅客困在成田機場無法回台。星宇航空董事長張國煒7日上午親自駕駛飛機返台，他在機場表示「對旅客真的很不好意思」。(記者黃仲明／攝影)

星宇航空東京飛台北航班嚴重誤點，造成旅客夜宿日本機場，董事長張國煒親自飛到日本向旅客道歉，交通部民航局也已展開調查，今（8）日股價卻是開低走高，早盤開低後一度下滑至30.9元，午盤後翻紅，盤中漲幅0.66%，網友在PTT上也是熱烈討論，有人說，「可惜今天沒崩下去，沒便宜可以撿」、「要投資的，自己看著囉！」，但也有網友坦言，「算是有暴露公司的弱點，偏空」。

民航局表示，6日星宇飛航日本有兩架班機因風切過大而轉降，民航局便開始關注後續狀況，後來星宇對外表示航機指示燈顯示異常，星宇依規定進行航機檢查，以至於等候很久，所謂的「燈號異常」是什麼狀況，民航局會調查了解。

民航局指出，已展開調查作業，包括星宇客機轉降過程、飛航操作是否符合SOP、飛機燈號異常狀況、日本塔台是否確實同意起飛又取消，星宇航空董事長張國煒帶領機師飛往日本將飛機開回台灣，有無疲勞駕駛或超過值勤時間，都列入調查範圍，同時將請標準組教官前往星宇進行實地調查。

星宇航空今日早盤股價跳空下跌，以31.5元開出，一度下滑至30.9元，跌幅3.1%，創下4月26日首航洛杉磯以來的低點，隨後股價翻紅，一度拉升至32.2元，盤中漲幅0.66%。

星宇航空旅客夜宿日本機場事件引來關注，網友也熱烈討論，有網友在PTT看板Stock上表示，「星宇沒崩ㄟ」、「星宇快平盤？k董好猛啊啊」、「要投資的，自己看著囉！」、「如果信任星宇，現在是買進的時機，如果相反，晚一點要出手」、「星宇就小事被放大而已」、「星宇現在還漲咧」。

也有網友認為，「星宇航空要跟Mayday合作就成田空港...」、「星宇的旅客請左轉長榮航華航」、「算是有暴露公司的弱點，偏空」、「老實說，是說謊沒錯，但今天也沒跌多低」。

由於是在股版上討論，也有網友直言，「這個你們去八卦版吵吧」、「沒股點就去別板討論啦」、不過，也有網友說，「股版為什麼不能吵這個，這件事就是暴露這家公司的軟」、「股點就是會說謊不夠老實..可是有間號稱最老實的也是常常被酸...」。

星宇航空

延伸閱讀

張國煒擬列調查有無超時、疲勞駕駛 民航局：各項程序進行中

一陣成田怪風打亂星宇張國煒完美佈局⋯ 圈內人：舊金山開下去「調度4架恐更燒腦」

張國煒親赴日道歉發言「提油救火」？媒體人點3大公關危機：星宇最大災難

影／昔批虛榮今搭「紅眼廉航」赴日致歉 張國煒不悅：不要抓我語病

相關新聞

14金控股利一表看懂…5/5僅這家殖利率破5％！開發金、台新金本周觀察重點

14家金控公司已經全部公佈配息了！沒有太大的意外，幾家歡樂幾家愁，只是今年愁家似乎比較多！

被壽險拖累的金控股…兆豐金、富邦金、國泰金！ 防疫險結束股價也準備噴？

富邦金，2022年前兩個月的EPS都在一元以上，而三月銳減至0.66元，主要就是受到當時烏俄戰爭開打的影響，因為全球恐慌而導致金融秩序大亂，但富邦金當時仍可持續處分股債資產，甚至也彌補了壽險投資失利，因此整季繳出3.93元的成績單...

開發金（2883）不配息怎麼辦？ 他擁50張：金融股利空時賣掉是最笨的

熟悉金融股的朋友都知道，一般來說看到已知利空，才去賣金融是最笨的；因為金融股手上都是錢，未來就有可能挖到石油，碰上再次翻身的機會。如果想要換股的朋友，更該仔細評估股價位階，才能賺到甜甜的價差。

金控跳樓價這樣買！ 專家分享「三種估價法」：國泰金 > 玉山金 > 第一金？

14家金控豪發千億股利，股民依然擺臭臉，去年獲利大縮水，配息保守難避免，說好的金融股穩穩存，難道該變心了？

星宇旅客睡機場事件後股價黑翻紅 有網友嘆沒便宜可撿

星宇航空東京飛台北航班嚴重誤點，造成旅客夜宿日本機場，董事長張國煒親自飛到日本向旅客道歉，交通部民航局也已展開調查，今（...

泰山配息4元 股價爆量盤中逼近漲停價32.75元

泰山企業在7日晚間發布重訊，宣布111年度發放每股4元現金股利，發放股利總額近20億元均為史上新高，激勵今天股價開高一度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦