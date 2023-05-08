星宇旅客睡機場事件後股價黑翻紅 有網友嘆沒便宜可撿

星宇航空東京飛台北航班嚴重誤點，造成旅客夜宿日本機場，董事長張國煒親自飛到日本向旅客道歉，交通部民航局也已展開調查，今（8）日股價卻是開低走高，早盤開低後一度下滑至30.9元，午盤後翻紅，盤中漲幅0.66%，網友在PTT上也是熱烈討論，有人說，「可惜今天沒崩下去，沒便宜可以撿」、「要投資的，自己看著囉！」，但也有網友坦言，「算是有暴露公司的弱點，偏空」。

民航局表示，6日星宇飛航日本有兩架班機因風切過大而轉降，民航局便開始關注後續狀況，後來星宇對外表示航機指示燈顯示異常，星宇依規定進行航機檢查，以至於等候很久，所謂的「燈號異常」是什麼狀況，民航局會調查了解。

民航局指出，已展開調查作業，包括星宇客機轉降過程、飛航操作是否符合SOP、飛機燈號異常狀況、日本塔台是否確實同意起飛又取消，星宇航空董事長張國煒帶領機師飛往日本將飛機開回台灣，有無疲勞駕駛或超過值勤時間，都列入調查範圍，同時將請標準組教官前往星宇進行實地調查。

星宇航空今日早盤股價跳空下跌，以31.5元開出，一度下滑至30.9元，跌幅3.1%，創下4月26日首航洛杉磯以來的低點，隨後股價翻紅，一度拉升至32.2元，盤中漲幅0.66%。

星宇航空旅客夜宿日本機場事件引來關注，網友也熱烈討論，有網友在PTT看板Stock上表示，「星宇沒崩ㄟ」、「星宇快平盤？k董好猛啊啊」、「要投資的，自己看著囉！」、「如果信任星宇，現在是買進的時機，如果相反，晚一點要出手」、「星宇就小事被放大而已」、「星宇現在還漲咧」。

也有網友認為，「星宇航空要跟Mayday合作就成田空港...」、「星宇的旅客請左轉長榮航華航」、「算是有暴露公司的弱點，偏空」、「老實說，是說謊沒錯，但今天也沒跌多低」。

由於是在股版上討論，也有網友直言，「這個你們去八卦版吵吧」、「沒股點就去別板討論啦」、不過，也有網友說，「股版為什麼不能吵這個，這件事就是暴露這家公司的軟」、「股點就是會說謊不夠老實..可是有間號稱最老實的也是常常被酸...」。