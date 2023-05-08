被壽險拖累的金控股…兆豐金、富邦金、國泰金！ 防疫險結束股價也準備噴？

【撰文・玩股講客人】

富邦金，2022年前兩個月的EPS都在一元以上，而三月銳減至0.66元，主要就是受到當時烏俄戰爭開打的影響，因為全球恐慌而導致金融秩序大亂，但富邦金當時仍可持續處分股債資產，甚至也彌補了壽險投資失利，因此整季繳出3.93元的成績單...

2023年三月開始，國內新冠確診通報機制持續降溫，輕症已經不需要再隔離及通報，除非是中重症才需要通報，此外防疫險理賠機制也跟著調整，目前已經將輕症排除在法定傳染病之外，這也代表防疫險理賠正式畫下休止符。但大家別忘了一件事，新冠確診理賠動輒耗費幾個月，因此產險虧損還是具有遞延性，或許到了第二季都還是有零星的理賠認列，但整體來說，賠錢的狀況只會越來越少，最慘的已經過去了。

所以這次要觀察2022年受到產險拖累相當嚴重的三家金控，分別是兆豐金、富邦金、國泰金，恰逢2023年金融股第一季EPS自結完畢，正好也能趁著這次機會看看最新營運狀態。

2023年第一季與2022年同期回顧

到底產險目前影響力還有多少？三家金控的獲利組成就能找答案。以富邦金來說，第一季產險的稅後盈餘為虧損42.54億元，認列損失的規模依舊相當誇張，如果用金控整體的稅後盈餘139.08億元作為分母計算的話，佔整體大概是30.59%，可能有人會覺得虧損怎麼會套用在金控整體獲利，畢竟金控的稅後盈餘就是扣除這些損失了啊，但這邊只是要用來對照影響的力道而已，倒不需要這麼追根究底。總而言之，如果富邦產險第一季的損失消失，先不說賺錢只要歸零就好，對金控來說可是三成的成長，那代表EPS按比例換算就是1.46元了。

再看到國泰金的狀況，旗下國泰產險在2023年第一季稅後盈餘損失了5.8億元，同樣再用金控的稅後盈餘作為分母計算百分比，會得到8.43%的比重，相對於富邦金受到產險拖累嚴重，國泰金擺脫陰霾的速度更快一些，如果以國泰金第一季自結EPS等比例還原產險虧損，會得到0.5元左右的EPS。

最後是兆豐金，2023年第一季來自產險的稅後盈餘虧損為6.51億元，居然比國泰金的理賠金額還高，不知道是國泰金控制風險能力強，還是富邦金跟兆豐金運氣比較差，所以理賠金額才更高（笑）。言歸正傳，如果以金控的稅後盈餘作為分母計算百分比，則會得到6.04%。從理賠規模來說，兆豐金認列更多的損失，但比重及影響程度則比國泰金來得更低。

如果以2023年第一季各月份的EPS對照2022年同期，其實就立刻能看出金融股的不同特性，富邦金、國泰金在第一季的每個月份均出現衰退，因此整個季度也毫無意外出現大幅度衰退，而兆豐金則是唯一成長，而且連月獲利維持成長，第一季EPS年增幅度高達75%，為什麼會如此？這就要個別研究討論了。

首先是富邦金，2022年前兩個月的EPS都在一元以上，而三月銳減至0.66元，主要就是受到當時烏俄戰爭開打的影響，因為全球恐慌而導致金融秩序大亂，但富邦金當時仍可持續處分股債資產，甚至也彌補了壽險投資失利，因此整季繳出3.93元的漂亮成績單。來到2023年之後，投資市場的衰退仍未停歇，不僅僅是防疫險之亂，國際市場混亂不明，加上各國金融基本面相當不穩定，這也造成富邦金2023年第一季的EPS僅有1.12元，出現相當嚴重的衰退。

而國泰金也是同樣的情形，2022年第一季EPS為2.58元，結果來到2023年第一季縮水到0.46元，富邦金衰退1/3已經夠嚴重，結果國泰金更誇張，直接少掉超過的八成獲利，雖然國泰金、富邦金都「師出同門」並以壽險營運為主，但營運體質這時候就充分展現出差異性，別忘了富邦金才剛剛把日盛金控全部吃下來，甚至佈局金融科技也走在同樣之前。至於國泰金則是相對停滯，近期也沒傳出什麼併購利多消息，自然也衰退的更加嚴重！

最後是兆豐金，如果以2022年第一季EPS來看是0.44元，而且每月EPS連續成長，整季繳出0.44元，2021年同期繳出0.46元，真不愧是公股最強資優生，即便面臨新冠疫情二次爆發加上烏俄戰爭開打，卻能繳出持平的財報成績單。來到2023年更出現大爆發，顯然升息效應已浮現，甚至可以說是幾乎無視最後一波的防疫險理賠潮，畢竟光是升息就讓公司的放款利差越來越高，加上金控以銀行為營運主體，在獲利穩定成長之下，自然就能彌補防疫險造成的鉅額虧損，2023年第一季EPS甚至繳出年增75%的超強數據。

防疫險即將進入尾聲，越爛可能越噴？

論壽險金控最厲害的當然還是富邦金，集團併購能力實在太強，除此之後投資也相當有一套，在國際市場混亂當中仍可維持一定的獲利，正當大家都擔心2023年的壽險金控能否配息，唯一最不讓大家擔心的就是富邦金，因為帳上現金及未實現虧損部位也不大，有本錢靠自己配發股息。另外一派是兆豐金，原本升息就是銀行金控最大的營運利多，只要放款不要出現嚴重的呆帳，那麼獲利成長也是十拿九穩而已。如果做個結論，那麼我會說防疫險造成的營運破洞已經逐漸補實，認列鉅額的防疫險理賠終於到了尾聲，加上升息腳步逐漸進入尾聲，或許壽險金控在第二季或下半年就有機會逆轉勝。至於兆豐金這種專注在放款賺取利差的公司，只要確認客戶能準時繳錢，那麼未來數錢就會更容易囉！整體而言，2022年受到防疫險帶賽的金融股，認列巨額理賠金而出現獲利低基期，一但看到這些產險公司的稅後盈餘開始轉正，這些金控的EPS就很有機會重返成長囉！

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