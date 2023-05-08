快訊

戴正吳讓夏普轉虧為盈 但申請日本居留證被拒的祕話

拳頭都硬了！台中男對嬰兒直呼10多巴掌 2幼童在旁驚嚇到不敢動

備胎王子復仇記？英國哈利回憶錄的相愛相殺

開發金（2883）不配息怎麼辦？ 擁50張達人：金融股利空時賣掉是最笨的

聯合新聞網／ 股海老牛
開發金控總部。開發金／提供
開發金控總部。開發金／提供

金融股 股利

14家金控股股利全出爐，我將股利殖利率放最後面可自行查看。

開發金不發股利

每年到這個時候，有人歡笑有人靠腰都很正常，今年我是屬於靠腰那一群的。

因為開發金正是不發股利的3家金控其中之一，所以我回顧當初為何買進開發金的原因，老朋友應該都知道，新朋友也該鑑古知今；也順便說明一下目前有的50張開發金，但為何不在我身上？

開發金併中壽

當初採用「事件交易法」，知道開發金最終要併掉中壽，所以開始解析、追蹤、並且買進開發金，這些在PPA專案中都有詳實的記錄。

感謝在2020年的股災，以及併購進度延誤的關係，股價一路跌到6.9元的佛心價；所以我在10元以下撿了不少便宜的開發金。當時總共累積到150張，並且均價來到個位數。

併購利多發酵

2021年是最爽的時候，當時多頭湧進及併購利多，開發金也在2021年3月一路上漲，股價直奔18年來新高，並且最高來到20.1元；由於報酬率順利超過100%，我在17~18元時分批賣出100張。最終我還是留下50張開發金，不僅成本很低沒壓力，準備放著領股利就好。

不發股利該賣嗎

熟悉金融股的朋友都知道，一般來說看到已知利空，才去賣金融是最笨的；因為金融股手上都是錢，未來就有可能挖到石油，碰上再次翻身的機會。如果想要換股的朋友，更該仔細評估股價位階，才能賺到甜甜的價差。

股價位階

由於今年不發股利，所以估值拉低不少。我這期YT影片有教學如何做金融股估價，所以採股利法來做估價。在計算之後，我們可以看到：

開發金股價13.3元

跳樓價為10.2元

便宜價為8.17元

合理價為9.8元

昂貴價為12.25元

目前位階為「昂貴價」（備註：由於估價邏輯不同），故跳樓價>便宜價，以跳樓價為優先。

未來展望

壽險型金控：因股債價格亂流，防疫保單影響，去年獲利不盡如意。不過今年兩大因素都將逐漸改善，預期明年走回降息將有助債市價格回溫、防疫險理賠的損失也即將歸零。

開發金屬於壽險型金控，升息保單等利空因素已邁入尾聲。目前開發金首季獲利0.21元，看起來是較去年同期衰退6成，但實則每個月都獲利增長；在同族群的拉抬下，要出現10元的跳樓價實有難度。

你該怎麼做

我喜歡趁下跌撿便宜，無論你目前是否持有；如果你跟我一樣的話，在買進股票之前，好好的去算出便宜價，然後耐心等待時機到，下一次翻倍賺就是你的囉！

這篇文章資訊量很多，有看不懂的地方是正常的；我在PPA上有金融股的教學專區，透過每個月金融股獲利來解析教學，上個月講過台中銀、玉山金，下週會解析京城銀、臺企銀。想要從金融存股開始學習的，可以私訊來跟我索取PPA折扣碼。

14家金控股利+殖利率

（5/6號收盤價格）

華南金(2880)目前股價22元，現金股利0.59元，現金殖利率2.68% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為2.68%

富邦金(2881)目前股價59.1元，現金股利1.5元，現金殖利率2.54% ，股票股利0.5元，股票殖利率0.85%，合計殖利率為3.38%

國泰金(2882)目前股價42.65元，現金股利0.9元，現金殖利率2.11% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為2.11%

開發金(2883)目前股價13.3元，現金股利0元，現金殖利率0% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為0%

玉山金(2884)目前股價24.95元，現金股利0.19元，現金殖利率0.76% ，股票股利0.38元，股票殖利率1.52%，合計殖利率為2.28%

元大金(2885)目前股價22.85元，現金股利0.8元，現金殖利率3.5% ，股票股利0.15元，股票殖利率0.66%，合計殖利率為4.16%

兆豐金(2886)目前股價34.25元，現金股利1.24元，現金殖利率3.62% ，股票股利0.08元，股票殖利率0.23%，合計殖利率為3.85%

台新金(2887)目前股價17.55元，現金股利0.51元，現金殖利率2.91% ，股票股利0.42元，股票殖利率2.39%，合計殖利率為5.3%

新光金(2888)目前股價8.44元，現金股利0元，現金殖利率0% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為0%

國票金(2889)目前股價12.3元，現金股利0元，現金殖利率0% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為0%

永豐金(2890)目前股價17.05元，現金股利0.6元，現金殖利率3.52% ，股票股利0.2元，股票殖利率1.17%，合計殖利率為4.69%

中信金(2891)目前股價23.05元，現金股利1元，現金殖利率4.34% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為4.34%

第一金(2892)目前股價27.1元，現金股利0.8元，現金殖利率2.95% ，股票股利0.3元，股票殖利率1.11%，合計殖利率為4.06%

合庫金(5880)目前股價27.2元，現金股利0.5元，現金殖利率1.84% ，股票股利0.5元，股票殖利率1.84%，合計殖利率為3.68%

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2883開發金 金融股 殖利率 2884玉山金 2885元大金 2892第一金 2891中信金 合庫金

延伸閱讀

00900其實沒輸00878…當它是年配ETF就好？ 專家：下一季才是重頭戲

回溯10年…存股根基（2546）績效大贏0050！ 他：既獲利又低風險是有機會的

「00878存2百張目前不會再增加張數！」她：靠另外這檔ETF降持有成本

金控跳樓價這樣買！ 專家分享「三種估價法」：國泰金 > 玉山金 > 第一金？

相關新聞

開發金（2883）不配息怎麼辦？ 擁50張達人：金融股利空時賣掉是最笨的

熟悉金融股的朋友都知道，一般來說看到已知利空，才去賣金融是最笨的；因為金融股手上都是錢，未來就有可能挖到石油，碰上再次翻身的機會。如果想要換股的朋友，更該仔細評估股價位階，才能賺到甜甜的價差。

金控跳樓價這樣買！ 專家分享「三種估價法」：國泰金 > 玉山金 > 第一金？

14家金控豪發千億股利，股民依然擺臭臉，去年獲利大縮水，配息保守難避免，說好的金融股穩穩存，難道該變心了？

泰山配息4元 發出20億元

泰山昨（7）日公告，去年度盈餘每股配發現金股利4元，盈餘配發率約32.8%，共將發出20億元現金，配息金額與發放現金總金...

品牌拉貨 儒鴻、聚陽向好

法人與供應鏈確認，近期始見運動品牌拉貨回穩，印證品牌對下季存貨周轉天數回到正常看法，可續關注儒鴻（1476）、聚陽、鈺齊...

中鋼評等 調為中立

面對中國大陸新屋開工面積減少，導致鋼廠出口增加影響亞洲鋼價，造成鋼鐵市場第2季旺季不旺，鋼價漲勢提前熄火，部分法人對中鋼...

泰山發布重訊 將配發現金股利4元

泰山企業（1218）今（7）日發布重訊公告，針對去年盈餘擬發放現金股利4元，發放股利總額近20億元均為史上新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦