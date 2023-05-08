開發金（2883）不配息怎麼辦？ 擁50張達人：金融股利空時賣掉是最笨的
金融股 股利
14家金控股股利全出爐，我將股利殖利率放最後面可自行查看。
開發金不發股利
每年到這個時候，有人歡笑有人靠腰都很正常，今年我是屬於靠腰那一群的。
因為開發金正是不發股利的3家金控其中之一，所以我回顧當初為何買進開發金的原因，老朋友應該都知道，新朋友也該鑑古知今；也順便說明一下目前有的50張開發金，但為何不在我身上？
開發金併中壽
當初採用「事件交易法」，知道開發金最終要併掉中壽，所以開始解析、追蹤、並且買進開發金，這些在PPA專案中都有詳實的記錄。
感謝在2020年的股災，以及併購進度延誤的關係，股價一路跌到6.9元的佛心價；所以我在10元以下撿了不少便宜的開發金。當時總共累積到150張，並且均價來到個位數。
併購利多發酵
2021年是最爽的時候，當時多頭湧進及併購利多，開發金也在2021年3月一路上漲，股價直奔18年來新高，並且最高來到20.1元；由於報酬率順利超過100%，我在17~18元時分批賣出100張。最終我還是留下50張開發金，不僅成本很低沒壓力，準備放著領股利就好。
不發股利該賣嗎
熟悉金融股的朋友都知道，一般來說看到已知利空，才去賣金融是最笨的；因為金融股手上都是錢，未來就有可能挖到石油，碰上再次翻身的機會。如果想要換股的朋友，更該仔細評估股價位階，才能賺到甜甜的價差。
股價位階
由於今年不發股利，所以估值拉低不少。我這期YT影片有教學如何做金融股估價，所以採股利法來做估價。在計算之後，我們可以看到：
開發金股價13.3元
跳樓價為10.2元
便宜價為8.17元
合理價為9.8元
昂貴價為12.25元
目前位階為「昂貴價」（備註：由於估價邏輯不同），故跳樓價>便宜價，以跳樓價為優先。
未來展望
壽險型金控：因股債價格亂流，防疫保單影響，去年獲利不盡如意。不過今年兩大因素都將逐漸改善，預期明年走回降息將有助債市價格回溫、防疫險理賠的損失也即將歸零。
開發金屬於壽險型金控，升息保單等利空因素已邁入尾聲。目前開發金首季獲利0.21元，看起來是較去年同期衰退6成，但實則每個月都獲利增長；在同族群的拉抬下，要出現10元的跳樓價實有難度。
你該怎麼做
我喜歡趁下跌撿便宜，無論你目前是否持有；如果你跟我一樣的話，在買進股票之前，好好的去算出便宜價，然後耐心等待時機到，下一次翻倍賺就是你的囉！
這篇文章資訊量很多，有看不懂的地方是正常的；我在PPA上有金融股的教學專區，透過每個月金融股獲利來解析教學，上個月講過台中銀、玉山金，下週會解析京城銀、臺企銀。想要從金融存股開始學習的，可以私訊來跟我索取PPA折扣碼。
14家金控股利+殖利率
（5/6號收盤價格）
華南金(2880)目前股價22元，現金股利0.59元，現金殖利率2.68% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為2.68%
富邦金(2881)目前股價59.1元，現金股利1.5元，現金殖利率2.54% ，股票股利0.5元，股票殖利率0.85%，合計殖利率為3.38%
國泰金(2882)目前股價42.65元，現金股利0.9元，現金殖利率2.11% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為2.11%
開發金(2883)目前股價13.3元，現金股利0元，現金殖利率0% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為0%
玉山金(2884)目前股價24.95元，現金股利0.19元，現金殖利率0.76% ，股票股利0.38元，股票殖利率1.52%，合計殖利率為2.28%
元大金(2885)目前股價22.85元，現金股利0.8元，現金殖利率3.5% ，股票股利0.15元，股票殖利率0.66%，合計殖利率為4.16%
兆豐金(2886)目前股價34.25元，現金股利1.24元，現金殖利率3.62% ，股票股利0.08元，股票殖利率0.23%，合計殖利率為3.85%
台新金(2887)目前股價17.55元，現金股利0.51元，現金殖利率2.91% ，股票股利0.42元，股票殖利率2.39%，合計殖利率為5.3%
新光金(2888)目前股價8.44元，現金股利0元，現金殖利率0% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為0%
國票金(2889)目前股價12.3元，現金股利0元，現金殖利率0% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為0%
永豐金(2890)目前股價17.05元，現金股利0.6元，現金殖利率3.52% ，股票股利0.2元，股票殖利率1.17%，合計殖利率為4.69%
中信金(2891)目前股價23.05元，現金股利1元，現金殖利率4.34% ，股票股利0元，股票殖利率0%，合計殖利率為4.34%
第一金(2892)目前股價27.1元，現金股利0.8元，現金殖利率2.95% ，股票股利0.3元，股票殖利率1.11%，合計殖利率為4.06%
合庫金(5880)目前股價27.2元，現金股利0.5元，現金殖利率1.84% ，股票股利0.5元，股票殖利率1.84%，合計殖利率為3.68%
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