金控跳樓價這樣買！ 專家分享「三種估價法」：國泰金 > 玉山金 > 第一金？

14家金控豪發千億股利，股民依然擺臭臉，去年獲利大縮水，配息保守難避免，說好的金融股穩穩存，難道該變心了？

金控殖利率Top 5

股民最關注的殖利率排名，老牛統整金控Top 5給你看

金控股目前僅剩開發、台新尚未公布股利，近期應該就會陸續公布（發文日期5/4），以股價來推算，目前「合計殖利率」前5名分別為：

永豐金：合計配發0.8元、殖利率4.8%。 中信金：合計配發1元，殖利率4.4%。 元大金：合計配發0.95元，殖利率4.2%。 第一金：合計配發1.1元，殖利率4%。 兆豐金：合計配發1.32元，殖利率3.9%。

三大估價法學起來

本益比估價法：判斷買進後多久回本，數據越低代表股價相對便宜。 本淨比估價法：股價與帳面價值的關係，數據小於1代表越有機會被低估。 平均股利估價法：利用近5年平均股利回推殖利率的相對位階。

採用3大金控國泰金、玉山金、第一金做分析，會發現3種估價方法的結論大不同，以CP值來說優先判斷順序為：平均股利法→本淨比→本益比。

第一種：本益比估價法

公式：股價/累計近4季EPS=本益比

可以判斷目前價位買進後，多久可以回本的一種計算方法，數據越低代表股價相對便宜。

國泰金本益比：59.9倍 玉山金本益比：20.4倍 第一金本益比：16.1倍

從本益比估價法來看，CP值排名是

第一金 > 玉山金 > 國泰金

第二種：本淨比估價法

公式：股價/每股淨值=本淨比

可以判斷公司股價與帳面價值的對比關係，數據小於1代表股價越有機會被低估。

國泰金本淨比：1.15倍 玉山金本淨比：1.8倍 第一金本淨比：1.6倍

從本淨比估價法來看，CP值排名是

國泰金 > 第一金 > 玉山金

第三種：平均股利估價法

公式：近5年平均合計股利回推殖利率6%、5%、4%的相對價位。

用以計算「昂貴價、合理價、便宜價」的相對位階。此外，老牛也會以「跳樓價」，也就是十年線位階做參考。

若「跳樓價」有大於「便宜價」的情形，兩者仍建議以「跳樓價」為優先考量。

國泰金：

跳樓價(十年線)=46.4元

便宜價=近5年合計平均股利2.08元 / 殖利率6%=34.7元

合理價=近5年合計平均股利2.08元 / 殖利率5%=41.6元

昂貴價=近5年合計平均股利2.08元 / 殖利率4%=52元

目前價位42.5元，屬於「跳樓價」的股價位階。

玉山金：

跳樓價(十年線)=22.1元

便宜價=近5年合計平均股利1.23元 / 殖利率6%=20.5元

合理價=近5年合計平均股利1.23元 / 殖利率5%=24.6元

昂貴價=近5年合計平均股利1.23元 / 殖利率4%=30.7元

目前價位24.9元，屬於「合理偏高」的股價位階。

第一金：

跳樓價(十年線)=20.2元

便宜價=近5年合計平均股利1.15元 / 殖利率6%=19.2元

合理價=近5年合計平均股利1.15元 / 殖利率5%=23元

昂貴價=近5年合計平均股利1.15元 / 殖利率4%=28.8元

目前價位27.2元，屬於「合理偏高」的股價位階。

從平均股利估價法來看，CP值排名是

國泰金 > 玉山金 = 第一金

除權息找買進時機！

如果目前股價位階過高，老牛也會等待除權息後再考慮買進，倘若價格回到估價法的便宜位階以下，老牛也會抓緊機會撿便宜！

至於該如何計算除權息後的股價變化呢？不妨透過《股海老牛》電腦版「股息政策」的「除權息參考價計算機」功能，輸入除權息前的股價、現金股利、股票股利，讓系統幫你自動算出，很方便哦！

老牛說過，金融股在台灣是特許行業，屬於高門檻行業，受到金管單位嚴格審查及規範，換個角度來看，其實也能保障股民的權益。不過金融股的獲利表現容易受貨幣政策及景氣循環影響，當股價回落，聰明的價值型投資人，應該知道該怎麼做了吧！

去年金融股獲利表現不佳，影響今年配息的表現。不過仔細看，即使公布股利後股價有短暫的波動反應，但市場情緒回穩，股價又重回基本面的水準，重點在於持股的目的是否為價值型投資的策略方式。

展望今年的金融股表現，銀行型金控持續受惠升息利差，今年獲利仍有機會維持去年高水準；而壽險型金控，隨著今年投資市場回溫、防疫保單停止理賠後，今年獲利將有機會顯著高於去年表現。

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