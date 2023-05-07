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台新現金殖利率2.9% 上市金控排第6

聯合報／ 記者朱漢崙夏淑賢／台北報導

台新金昨日召開董事會決議股利配發，合計每股配發○點九三元股利，其中現金股利○點五一元，股票股利○點四二元。若以周五收盤價每股百分之十七點五五，現金殖利率為百分之二點九，此次台新金並未動到資本公積來配股。

台新金為最後一家宣布股利發放結果的金控。十四家上市金控股配發股利全數出爐，扣除三家不發股利，其餘十一家金控，合計發出現金股息總額達一千二百○五億元，為近九年低點，但有八檔現金股息殖利率超過百分之二點五。

據統計，金控現金殖利率排名前五強依序為中信金、兆豐金、永豐金、元大金、第一金，現金殖利率分別為百分之四點三四、百分之三點六二、百分之三點五二、百分之三點五、百分之二點九五。昨日公布的台新金則排第六。

市場法人指出，今年新光金改選，台新金董事長吳東亮為改革派重角。台新金與新光金在經營績效與股利發放上的對比，對小股東的意向也會有所影響，台新金此次未動用到資本公積發放股利，且現金殖利率水準在各大金控間為前段班，都對小股東支持改革派有加分作用。

有動用資本公積加發現金股息的金控為國泰金與合庫金兩家。

金控因為股本龐大，多年來股利政策多以現金股息為主，大型金控動輒發出上百億股息，堪稱現金股息大戶，從二○一五年起，整體金控發出現金股息總額突破千億元。

永豐 法人

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