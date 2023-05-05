卜蜂、大成「缺蛋雙雄」年化報酬皆勝過大盤！ 專家：兩檔差距不大

缺蛋雙雄股利比一比

個股解析

今年初出現缺蛋潮，不少人秀出「雞蛋自由」照，雖靠著進口蛋解決蛋荒，也讓大成（1210）和卜蜂（1215）先狂了一波，消息淡去後，回歸基本面。

兩家公司是以肉品供應為主，相信大家在賣場都有買過。

上游具訂價權

先補充食品產業鏈

上中下游可分為：

上游：食品原料商 中游：食品加工廠 下游：食品銷售業者

今年漲最兇的下游，因為餓了很久才解封，但以獲利穩健度來說，還是以上游廠商較佳，當然是主角大成卜蜂囉，具訂價權競爭優勢佳。

先聊大成

大成近五年平均EPS為2.92元，剛剛公布今年股利政策，只配現金1.5元，沒配股票，現金殖利率為2.87%，近五年平均股利為2.14元。

我存卜蜂

卜蜂近五年平均EPS為5.11元，今年配現金3.5元，沒配股票，現金殖利率為3.7%，近五年平均股利為3.8元。

從獲利決定股價

上游食品業獲利算是相當穩定，當看到獲利了再用本益比回推，就可以發現兩家的股價差距，大成52.2元，卜蜂94.6元。

年化報酬率皆勝大盤

如果以近5年的年化報酬率來看：

大成年化報酬率為16.1% 卜蜂年化報酬率為16.2% 相較大盤報酬率為12.5%

兩者差距不大但皆贏過大盤，食品業是民生概念股，獲利模式易於了解，從中去建立自己的能力圈吧。

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。