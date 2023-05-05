快訊

田馥甄登玉山「眼淚鼻水分不清」 曾格爾竟也來參一咖

從台灣吵到韓戰 大陸、南韓動真火？看習近平風向球

幹嘛那麼準時？日本鐵道「準點發車」的技術史

卜蜂、大成「缺蛋雙雄」年化報酬皆勝過大盤！ 專家：兩檔差距不大

聯合新聞網／ 股海老牛
雞蛋示意圖。本報資料照片
雞蛋示意圖。本報資料照片

缺蛋雙雄股利比一比

個股解析

今年初出現缺蛋潮，不少人秀出「雞蛋自由」照，雖靠著進口蛋解決蛋荒，也讓大成（1210）和卜蜂（1215）先狂了一波，消息淡去後，回歸基本面。

兩家公司是以肉品供應為主，相信大家在賣場都有買過。

上游具訂價權

先補充食品產業鏈

上中下游可分為：

上游：食品原料商

中游：食品加工廠

下游：食品銷售業者

今年漲最兇的下游，因為餓了很久才解封，但以獲利穩健度來說，還是以上游廠商較佳，當然是主角大成卜蜂囉，具訂價權競爭優勢佳。

先聊大成

大成近五年平均EPS為2.92元，剛剛公布今年股利政策，只配現金1.5元，沒配股票，現金殖利率為2.87%，近五年平均股利為2.14元。

我存卜蜂

卜蜂近五年平均EPS為5.11元，今年配現金3.5元，沒配股票，現金殖利率為3.7%，近五年平均股利為3.8元。

從獲利決定股價

上游食品業獲利算是相當穩定，當看到獲利了再用本益比回推，就可以發現兩家的股價差距，大成52.2元，卜蜂94.6元。

年化報酬率皆勝大盤

如果以近5年的年化報酬率來看：

大成年化報酬率為16.1%

卜蜂年化報酬率為16.2%

相較大盤報酬率為12.5%

兩者差距不大但皆贏過大盤，食品業是民生概念股，獲利模式易於了解，從中去建立自己的能力圈吧。

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

卜蜂 1210大成 雞蛋 食品股 報酬率

延伸閱讀

「股價不到30元」也有超值股東會紀念品！5月還有這23檔

只擇一選中信金還元大金？ 他用「綜合殖利率」來看：大家會買2885

「00878存2百張目前不會再增加張數！」她：靠另外這檔ETF降持有成本

300多塊的台積電（2330）進場才穩？網：等美國廠折舊備好資金抄底

相關新聞

卜蜂、大成「缺蛋雙雄」年化報酬皆勝過大盤！ 專家：兩檔差距不大

今年初出現缺蛋潮，不少人秀出「雞蛋自由」照，雖靠著進口蛋解決蛋荒，也讓大成（1210）和卜蜂（1215）先狂了一波，消息淡去後，回歸基本面。

只擇一選中信金還元大金？ 他用「綜合殖利率」來看：大家會買2885

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享了2023金融股配息表格，他也表示殖利率，不要只看現金股利，股票股利也應該納入進去，因為投資人也是可以把股票換算成錢；這樣計算下來，近期殖利率最高的會是富邦金（2881）的7.54％，而非中信金（2891）。

300多塊的台積電（2330）進場才穩？網：等美國廠折舊備好資金抄底

4日台股反彈，權王台積電（2330）上漲，股價漲幅0.4%，終場收498元，上漲2元。有投資人詢問「台積電什麼時候出手好一點？」他表示，正考慮趁近兩個月股價慢慢下降時進場。其他人則多建議「三字頭進場比較穩」，也有人建議「分批買，每跌10%買一次」。

泰山公司派反制市場派

泰山公司派對市場派龍邦開始進行反制，為阻止龍邦等七位股東在5月31日召開股東臨時會，昨（4）日公告，已向智慧財產及商業法...

儒鴻第1季EPS 3.01元 下季會更好

成衣龍頭儒鴻（1476）昨（4）日公告第1季財報數字，稅後純益為8.26億元、年減53.8%，每股純益（EPS）3.01...

慧洋4月每股盈餘0.38元

慧洋-KY（2637）昨（4）日公告4月營收及自結獲利，隨著BDI（波羅的海運價指數）回升，4月稅前盈餘為2.83億元，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦