只擇一選中信金還元大金？ 他用「綜合殖利率」來看：大家會買2885

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享了2023金融股配息表格，他也表示殖利率，不要只看現金股利，股票股利也應該納入進去，因為投資人也是可以把股票換算成錢；這樣計算下來，近期殖利率最高的會是富邦金（2881）的7.54％，而非中信金（2891）。

以下為影音內容：

存股的標的除了國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）這三檔高人氣的ETF外，金融股其實也有很多人存，以下就統整2023年所有金融股的配息，看看哪一檔的殖利率最高？

（此表格以4月28日收盤價格為準）

金融股其實不只發放現金股利，很多公司都有配股的動作，所以就會區分成「現金股利」和「股票股利」，但大家常聽到的殖利率都是用現金股利去計算的，股票股利都沒有被納入進去。

這就衍生出一個問題，這樣對於現金股利發放比較少，但股票股利發比較多的公司不公平。

因為可以把配發到的股票賣掉換成現金，所以照理股票股利也應該納入計算才對，所以就有上圖表格的「綜合殖利率」。

舉中信金（2891）和元大金（2885）為例，剛好兩者4月28日的收盤價都是22.6元， 且配息額度都非常接近。

中信金：1元的股利全部集中在「現金股利」

元大金：0.95元拆成「現金股利0.8元」和「股票股利0.15元」

光看現金殖利率的部分中信金是獲勝的。但當把股票股利也納入進去的時候，看到綜合殖利率的地方就會是元大金勝出。

也就是說不考慮公司的基本面或其他因素，就考慮股息，如果現在身上剛好就有22600元，會去買中信金還是元大金？相信都會選擇元大金，因為花一樣的錢，中信金能領到1000元，元大金則是1139元。

用綜合殖利率來看，其實殖利率最高的會是富邦金（2881）7.54％，第二高的是合庫金6.87％（表格的最後有排名次）。

結論

投資股票是要買好公司，而不是買高的殖利率，殖利率只是買進股票的其中一個因素，但絕對不足以成為全部；殖利率再高，沒有填息都沒有用。

所謂的綜合殖利率，是包含現金股利和股票股利，這是個人所想到的名稱，不知道外界是否也有這樣使用。

因為股票就是可以變換成現金，所以公司配發股票給投資人，也是可以拿去換成現金，股票股利其實應該納入殖利率計算裡面。

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