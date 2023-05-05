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300多元的台積電進場才穩？網：等美國廠折舊備好資金抄底

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300多塊的台積電（2330）進場才穩？網：等美國廠折舊備好資金抄底

聯合新聞網／ 綜合報導
網友近期打算進場購入台積電股票。路透
網友近期打算進場購入台積電股票。路透

4日台股反彈，權王台積電（2330）上漲，股價漲幅0.4%，終場收498元，上漲2元。有投資人詢問「台積電什麼時候出手好一點？」他表示，正考慮趁近兩個月股價慢慢下降時進場。其他人則多建議「三字頭進場比較穩」，也有人建議「分批買，每跌10%買一次」。

一名網友在PTT發文詢問「台積電什麼時候出手好一點？」他表示，「之前看完一些資料分析後，感覺還是台積電比較有未來一點，想趁現在台積電比較甜一點慢慢定期買一點，不過五窮六絕七上吊，趁現在五月慢慢在降的時候進場買是對的嗎？還是在等等？」

其他網友則留言「370隨便買」、「最近一年就是372時all in就一定賺，選我正解」、「美國廠折舊開始提列，確認毛利下滑程度後，再隔3個月之後，可以考慮10%資金抄底」、「25%資金子彈先進去，每跌10%加碼15到20%資金」、「3字頭開始進場最穩」。

還有人留言「隨時，每天撿一股，每往下50變成兩股、三股等」、「等跌破370吧」、「建議近400再買，再等四個月吧」、「分批買，每跌10%買一次」、「你都定期買了 你會因為下個月它業績不好賣嗎？如果不會請分批逢低買進」。

台股 PTT 2330台積電 美國

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