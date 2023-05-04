面板雙虎車用爆發…股價準備噴？ 分析師：基本面來看沒有這麼樂觀

友達（2409）、群創（3481）迎來面板報價止跌轉漲、價格邁向獲利水平之際，車用事業也傳來好消息。法人看好，雙虎今年車用營收合計將達千億元，創新高，也意味台灣在車用顯示器領域邁向新里程碑。

對此，浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音分享，就他個人回歸基本面來看，不認為像新聞所寫的那麼樂觀，還是要持續觀察終端消費的需求。

以下為影音內容：

報紙新聞說，面板雙虎車用爆發，相關營收衝千億，要起飛了嗎？

友達跟群創2日的時候股價反彈，但是在新聞利多的消息出來之前，上週五友達跟群創是一根黑K，還不小根，破底創波段新低。

2日的反彈若是沒有利空的消息出來，依照上週五的走勢看來，2日的股價表現恐也不會太好，但是因為剛好利多的消息出來。

不知道有多少投資人是因為這樣的利多消息，進場去買股票，可以做個實驗，把這則新聞放到一兩個月後來看，到底這樣的一個新聞利多，是可以讓面板雙虎，就此脫離上周五破底，一路往上噴，還是只次短暫支撐的曇花一現的反彈，未來還要再繼續往下跌？

觀看新聞或消息面的資訊，其實都要有獨立思考判斷的能力，如果報紙寫未來股價大漲，那不就以後寫什麼投資人就跟著買什麼就好。

如果因為報導導致短線利多大漲，但未來又破底，那投資人就要多多思考如何操作進場。

群創股價走勢

跌破月均線後，就還是維持在區間震盪的過程，守住前波的區間低點下緣，那就是維持震盪發展。

即便一度有要挑戰前高壓力，但是沒過，就股價就會回檔修正，修正期間可以守住區間下緣那股價走勢就會往上。

上週五的長黑有突破區間低點，也跌破了季均線（長期的生命線），就代表長線「翻空」。

還是提醒投資人，股票汰弱留強很重要，如果股票跌破季均線就要趕快砍不要留，等到重新站上季均線再買回來，成本不會差多少。

不過要是一開始不砍，殺下去才要砍，萬一反彈上來就會很尷尬。

群創目前股價已經跌破了四條短中長期的均線，如果要長線重新翻多，勢必就要重新站回所有均線才能翻多，如果站不回去，那就只是短線反彈，也就代表未來還有機會繼續再往下走。

基本面分析

電視面板的漲價潮會維持到4月底，確實也有一路漲到4月底，往後的5月份，一線的大廠要開始例行補庫存的動作，由於過去去庫存動作太大，所以今年補庫存的動作會比往年多一些。

這樣就會造成整的電視面板的拉貨，也就導致一波電視面板報價上漲，個人認為5月電視面板的報價還是會維持上漲，而且很有可能所有尺寸都會超過現金成本，也就是說電視就單純報價對於群創跟友達是有幫助的，但是面板不是只有電視，還是筆電、監視器、IT面板，還有一堆其他面板的應用，這些面板目前還沒有出現明顯的漲勢。

所以整體來看，如果只有電視面板再漲，那第二季面板雙虎要由虧轉盈，個人看法是「不可能」。

但虧損單純就電視報價來看，都回到了現金成本之上的話，當然有機會縮減虧損；不過還是要注意，電視面板的漲價，只是一二線大廠例行性的補庫存，一旦庫存補完之後，報價要怎樣才可以繼續漲，那就是要回到民間也就是最終端的消費。

若是終端的消費起不來，就算報價回到現金成本以上了，訂單的數量沒成長，也沒有辦法大幅挹注營收跟獲利，甚至看慘一點，終端需求還往下退的話，那這些大廠補完庫存之後，報價就很有可能會再次鬆動於第二季之後。

所以回過頭來，看到面板的基本面，個人不認為像新聞所寫的那麼樂觀，還是要持續觀察終端消費的需求。

◎內容已獲 王董的大盤籌碼 授權，未經同意禁止取用轉載。