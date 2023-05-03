貨櫃股怎麼了？萬海跌落2年低點、長榮回測150元關卡
台股今（3）日開低，再上演季線攻防，早盤再滑落至季線之下，各類股中以航運股的跌勢相對沉重，早盤貨櫃三雄同步開低走低，萬海（2615）跌破去年10月低點後直探2021年4月以來的低點，盤中跌幅逾2%，長榮（2603）則是回測150元關卡價，陽明海運（2609）也走跌。
最新上海集裝箱出口指數（SCFI）報價上周五出爐，小跌3.6%，指數999.73點，終止連續四周的漲勢；SCFI連續四周上漲後第五周漲勢暫歇，但統計4月以來漲幅達8.22%，其中，4月遠東到美西及美東線漲幅分別為26.57%及20.3%。
SCFI指數上周指數回跌到999.73點，遠東到美西線跌幅較大，每FEU（40呎櫃）為1,453美元，較前一周下跌180美元，跌幅11.02%；遠東到美東每FEU為2,418美元，較前一周下滑92美元，下跌3.67%。
遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）運價為881美元，較前一周小跌2美元，下滑0.23%；遠東到地中海運價每TEU達1609美元，較前一周上揚4美元，漲0.25%。
SCFI指數跌落至千點以下，三大法人昨日同步賣超長榮及陽明，貨櫃三雄今日股價持續走弱，尤其是萬海更是下探2年新低點，早盤以62.7元開低走低，一度下滑至61.2元，盤中跌幅2.53%。
長榮早盤以154元開低，一度下滑至151元，盤中跌幅2.57%；陽明以61.7元開低，一度下滑至60.9元，盤中跌幅1.29%。
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