玉山金（2884）股利縮水…公布時間有「貓膩」？ 他：偏就選在5月3號前夕
YouTube頻道《陳愉昇股市經驗談》分享，玉山金（2884）在4月28號的時候，更改了股利政策，說因為受到現金增資的影響，所以把原先的現金股利0.2元、股票股利0.4元，下修為現金股利0.19元，股票股利0.38元。
配息本來就很少了，竟然還縮水了；現金殖利率從0.8％變成0.76％。
個人認為這消息跟前陣子的玉山金抽籤有關，覺得這消息有「詭」，以下分享想法：
5月1號是勞動節放假，所以這消息宣布是影響到5月2號的玉山金行情，但是5月3號有抽到玉山金股票的人可以在當天進行買賣，畢竟很多股票抽籤抽中的人，通常第一天就會把它賣掉「獲利了結」。
強烈懷疑，公司是不是故意在中籤撥券股票的前夕，公布這個利空消息，想要賣中籤人賣在這裡，讓特定人士或公司派，可以藉此機會機低價買回呢？
因為那麼多時間可以公布，為什麼偏偏選在5月3號前夕公布，而不在5月3號之後再公布呢？
利空消息公布的時間點和中籤撥券的時間點，兩個離這麼近，就是會讓人有想像空間。
◎本文內容已獲 陳愉昇股市經驗談 授權，未經同意禁止取用轉載。
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