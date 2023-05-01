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碳鋼產業短線逆風 法人看中鋼等台廠「中立」

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
中鋼高級鍍鋅鋼。中鋼提供
中鋼高級鍍鋅鋼。中鋼提供

由於受中國疫後復甦不如市場預期等因素影響，在中國鋼價下跌衝擊周邊國家盤價下，中鋼（2002）日前開出的5月內銷盤價全面持平，影響市場信心，鋼鐵類股指數因而一路走疲。因鋼價持續承壓，法人看碳鋼產業「中立」。

法人指出，這波鋼價修正的主要原因有三，分別為：一、去年底至今，市場所關注的中國疫後復甦需求不如市場預期，造成提前拉貨的下游經銷商庫存水位仍處於高檔。由於庫存去化速度不如預期，因而影響經銷商拉貨意願。

二、第2季雖為鋼市的傳統旺季，但鋼廠為了預先備貨，稼動率已拉高至九成，在供給量大幅增加下，對鋼價造成壓力；三、鐵礦砂、焦煤及廢鋼價格自3月中的高點至今，已分別下跌19.5%、24.7%、11.4%，原物料價格的大幅回落，使鋼價失去支撐力道。

由於三大不利因素的影響，使中國大陸鋼價近期平均跌幅達9.3%，連帶衝擊周邊國家盤價。鋼鐵市場價格的疲弱表現，也使得台系各大鋼廠，包括中鋼、中鴻以及大陸的寶鋼、鞍鋼等，5月盤價接連開出平盤，終結年初至今的漲勢。

法人認為，由於鋼廠報價目前尚未出現明顯下調，加上原物料價格出現回落，在庫存成本具有時間落差下，預估鋼廠第2季利差將會因此修復。不過，鋼價轉弱反而使得近期下游廠商拉貨態度轉趨保守，這也導致雖然第2季屬於傳統旺季，但鋼廠出貨難以出現大幅增長。

展望後市，法人認為，鋼廠獲利是否能夠重回成長軌道，主要有三大觀察重點。首先，中國地產投資持續年減且幅度擴大，短期地產銷售數據轉好想要進一步傳導到地產投資，還要一段時間。

其次，以中國製造業PMI來看，製造業的投資金額截至3月年增來到7%，但是相比過去兩年平均年增18%，仍待後續政策進一步的刺激；第三，鋼價要先止跌，才能提高下游客戶的備貨意願。

隨鋼鐵產業短線逆風，法人表示，由於中鋼、中鴻、豐興等台系碳鋼廠商，評價皆在歷史PB（股價淨值比）區間中間偏上水準，考量目前產業尚未出現明顯復甦，鋼廠獲利能力也未明顯好轉，因此對相關廠商給予「中立」看法。

鋼價 中鋼 鋼鐵

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