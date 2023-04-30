金控發股利 今年破千億

金控、銀行現金股利配發幾乎全數公布，成為存股族重要參考指標。專家提醒，除比較現金殖利率，還有三大重點必須了解，包括：股利配發是否動用資本公積、帳上未分配盈餘動用、營運前景和基本面。

受惠金管會放寬金控今年可動用資本公積加發現金股息，金控整體發放現金股息總額得以突破千億元。

目前，十四家金控除開發金、台新金未公布股利，其他金控股利已在上周五全數揭曉，雖然今年現金殖利率由於去年金控獲利衰退，全面「腰斬」，但仍有四家金控現金殖利率水準超過百分之三，這四家分別為中信金百分之四點四暫居首位，兆豐金、永豐金、元大金有百分之三點五至百分之三點六，排行第二至第四名，均約當定存年息二至三倍間。

上海商銀、遠銀、京城銀、彰銀的現金殖利率水準亦超過百分之三，領先多家金控。

金控銀行殖利率一覽表 圖／聯合報提供

專家指出，愛好以金融股來存股的民眾，存股時朝三大面向作功課，以免誤判公司基本面。

首先，是資本公積及未分配盈餘使用情況。專家指出，金控在此次配息後，財務強度及帳上現金關乎未來該金控旗下重要子公司可擴張業務的實力，相較於國泰金、富邦金等不少金控動用資本公積配息，中信金、兆豐金、永豐金、元大金都未動用資本公積配息。

存股族也仍需持續留意該公司營運前景和基本面。金融業高層指出，銀行、證券、保險業各有不同挑戰，位居金控殖利率前四大的金控，除了元大金以龍頭券商元大證券為主幹，永豐金、兆豐金以銀行為主幹。中信金則是銀行、保險雙引擎。

今年銀行業要面臨的問題包括經濟景氣衰退，會否使壞帳風險升高？保險業由於海外投資水位龐大，股債的投資損失、匯損今年會如何變化，法人表示，上述問題仍然具有高度的不確定性。都必須持續留意。

值得注意的是，證券業在三業別中，後市看好。上周中華信評、惠譽信評兩大信評公司發布最新報告，不約而同看好今年證券業營運前景，認為資產負債表相對穩定。中華信評指出，大型券商跟金控旗下券商今年會更加受惠法規鬆綁所帶來的獲利助益。

台新金、開發金預定六月十六日、十七日召開股東常會，因此最晚應在五月上旬召開董事會討論去年盈餘分派案對外公告。存股族仍有機會比較股利發放。

經歷去年暴力升息與防疫保單亂象後，投資人展望後市，仍須積極檢視金控銀行體質、留意國際局勢，才能尋找到能長期持有的存股標的。