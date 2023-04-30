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富邦媒法說 將談電商布局

經濟日報／ 記者何秀玲／台北報導

電商龍頭富邦媒於5月3日舉行第1季法說會。富邦媒已於日前公告第1季財報，稅後純益為8.88億元，年增7.6%，每股純益（EPS）4.07元，營收、獲利和EPS皆創下歷史同期新高。

富邦媒表示，即便在總體環境不確定性仍高的情況下，消費信心轉趨保守，加上面臨去年同期高基期影響，第1季營收為251.2億元，仍較去年同期年增9.5%。

台灣線上零售業龍頭富邦媒旗下通路，包含momo購物網、電視購物及型錄。其中營收占比最大的momo購物網第1季營收再創單季歷史同期最佳表現，年增11.3%。

momo會員黏著度也持續提升，總交易訂單數量、平均訂單金額、每位消費者平均購買頻率皆較去年同期成長。第1季營運亮點，除了受惠於農曆春節的置辦商機之外，在解封議題發酵下，無論是疫後旅遊商機，亦或美妝、塑身及保健採買需求也有不錯的銷售表現。

而momo造節活動也展現實力，包括電商第1季強檔購物大節「38女王節」，及專為品牌量身打造的「超級品牌日」，皆為營運注入成長動能。

富邦媒也將在5月19日召開由蔡明忠擔任董事長後首場股東會。

購物網 momo 電商

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