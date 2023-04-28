遠東巨城慶12歲生日 結合母親節推多項優惠

遠東巨城購物中心董事長李靜芳今（28）日表示，歡迎巨城生日宣時，感謝鄉親朋友的支持與鼓勵，更感謝每位巨城人堅守岡位用心付出，共同成就今日的巨城。她強調，員工與夥伴是巨城重要資產，將持續凝聚員工與供應商夥伴們的向心力、提升職場幸福感，深耕 「安全健康職場」、「平等尊重環境」、「合理薪酬與特色福利」、「多元人才培育方案」及「公益參與員工共榮」等5大政策，為人才、企業與社會創造的永續經營建立三贏的關鍵基石。」

李靜芳指出，企業社會影響力是 ESG 各面向的總合，邁入第12年，巨城將持續努力精進，攜手更多夥伴團體與供應商夥伴推動善循環。

Big City遠東巨城購物中心自2012年4月開幕以來，已突破1.4億人次造訪，串聯生活、時尚、美食、娛樂一站購足成為桃竹苗全年齡客層歡聚首選，業績逐年成長，2022年營收包含遠東SOGO百貨新竹店達142億。堅持高績效、體驗式行銷及商品多元等三大原則和廠商建立最佳夥伴關係，雙贏共好下扶植逾4成品牌業績成為全台前三名，更讓全台超過800家話題快閃店爭相進駐。

擁有同業最高粉專價值的巨城FB粉專，具強大的圈粉變現力，72萬粉絲每年1.3億次擴散力與黏著度更是驚人；全方位的商業模式、活動號召力與卓越的營運績效有目共睹。

為求每年超過1,500萬來客能安心享受與順暢進出，巨城由內而外持續精進環境永續目標，啟動停車場車牌辨識繳費無紙化，推動「綠色營運」，鼓勵接駁車及YouBike的高乘載與租借量等方針提升「綠色交通」，以及透過巨城APP整合數位行銷、行動支付、電子派券與雲端發票載具等E化服務優化「綠色消費」購物旅程，實踐Big City,Big Green的承諾。透過各項認證為營運效能嚴格把關，先後通過ISO 9001、2015品質管理系統營運及物業管理第三方查證、ISO50001、2008能源管理系統第三方查證及ISO14064-1、2006溫室氣體盤查，汰換耗能設備建置自動化系統有效節電並掌握溫室氣體排放等各項認證。

另外，巨城更善用「優質集客力」、「資源整合」、「國際舞台」、「強大社群」等4個核心優勢，12年來已舉辦超過3,300場國際交流、藝文教育及各式公益活動，近年更發揮利他，從社會公共延伸到健康促進議題，推動大型肝篩、全民捐血、樂齡保健等活動，凝聚正能量與在社區共享、共融，展現實質回饋社會與創造社會真實影響力。