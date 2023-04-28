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統一空運10萬朵康乃馨送母親 高秀玲親設計外盒

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

母親節將至，統一（1216）集團舉辦「LOVE MOM！」主題活動，自5月10日起，可至7-ELEVEN門市選購哥倫比亞進口康乃馨，另自5月12日起限時三天還有CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵以及大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠，以及CITY CAFE杯套全面換上母親節專屬設計杯套，可在上方留言傳遞對母親的愛。

5月14日母親節當日，到星巴克實體門市單筆消費金額滿520元，即可獲得康乃馨；康乃馨外盒，由統一企業集團美麗事業董事長高秀玲帶領團隊設計、以粉紫色搭配LOVE MOM字體並可組合出愛心圖樣的巧思，陳列呈現更以雪鈴兔波波娓娓獻上康乃馨的溫馨視覺、傳達出對媽媽滿滿的愛與感謝。

康乃馨被喻為「母親之花」、花語是愛與關懷，表達出對母親的感恩、依戀、思念之情。迎接溫馨母親節，統一集團以「LOVE MOM！」對媽媽大聲說愛，串聯統一企業、7-ELEVEN門市、康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一佳佳、星巴克等15大品牌通路，超過8,000個實體通路貼心準備近10萬朵空運進口哥倫比亞康乃馨。

統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代自5月1日起至5月11日止，於百貨APP上可用OPEN POINT點數79點預購康乃馨；5月12日起至5月14日止，會員當日於全館指定櫃位消費滿999元或於指定餐飲櫃位消費滿520元即可擇一兌換康乃馨。康是美門市自5月10日起銷售康乃馨，或消費滿1,500元可用20元加購，金卡會員消費滿1,500元即贈送康乃馨。

BEING fit、BEING sport推出購買私人教練課程5堂享5,200元優惠價，OPEN POINT會員再享7% OPEN POINT點數回饋再贈康乃馨；5月11日起至5月14日，至BEING spa進行SPA保養贈送康乃馨。

消費 母親節

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