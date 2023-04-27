富旺鹿港造鎮案「艾美莊園」五一連假進場 單價創新高

富旺國際（6219）總銷達34億元的鹿港造鎮大案「艾美莊園」，今(27)日宣布，將於五一勞動節連假進場，此案每坪單價站上3字頭，創區域新高。富旺指出，目前已有600組客戶預約賞屋，市場反應熱烈。

儘管房市陷入盤整，但富旺今年推案腳步依舊積極，預計推出新竹「富旺華時代」、「綠園段第8期」與「綠園段第9期」、台中「忠明南路案」及彰化鹿港「艾美莊園」等五個新案，總銷合計達95億元。

富旺總經理林宗毅表示，《平均地權條例》修正案將上路，確實讓房市買盤萎縮，富旺將以穩健佈局剛需自住市場為主，首度進軍鹿港的造鎮案「艾美莊園」，基地面積2,671坪，總戶數364戶住家及10戶店面，產品規劃2至4房、坪數19至55坪。

這是鹿港小鎮最大型的造鎮案，也是第一個單價突破3字頭個案，預計年底動工，拚2027年完工。

林宗毅表示，此次鹿港造鎮案，在地方不論價格、規模都是創舉。公設採全齡設計，包含專為女主人設計的空中瑜伽室、多功能宴會廳，也有男主人專屬的娛樂會館，內有撞球檯、飛鏢機，麻將室、健身房，甚至是青少年的電競室、年長者需要的400米步道，都一應俱全。除了室內外遊戲區，特別另闢百坪大小的滑步車道，成為中台灣首創。

富旺去年受原物料及營造成本大幅飆漲，及各工項普遍缺工等影響，合併營收僅5.78億元、年減81.8％，稅後淨損9.77億元，每股稅後虧損6.35元，4月股東會已通過虧損撥補案，將辦理減資6億元，減資比例38.95％，減資後實收資本額9.40億元。

富旺今年預計將有新竹「站前富時代」、「讚時代」、「悅時代」、苗栗「協奏曲」、台中「心海城」、雲林「幸福好好」，以及「雲科莊園」等共七個建案完銷入帳，總銷金額超過37億元。

法人表示，富旺下半年進入新案認列高峰期，整體營運與獲利可望出現跳躍性成長，預期今年合併營收逼近40億元，可望轉虧為盈。