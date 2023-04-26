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HUN混慶九週年 首度聯名插畫家KINGJUN週邊三連發

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「HUN混」歡慶九週年，首度聯名插畫家KINGJUN週邊三連發。記者宋健生/攝影
「HUN混」歡慶九週年，首度聯名插畫家KINGJUN週邊三連發。記者宋健生/攝影

在台中一中商圈爆紅的「HUN混」，是許多學生、情侶、朋友必吃的聚會餐廳，今年品牌迎來開幕九週年，首度聯名無厘頭卻可愛發萌的「KINGJUN」插畫家，今(26)日起攜手推出一系列週邊商品三連發。

現場主題牆打卡再送HUN混脆薯或原味布丁二擇一，聯名雙肩帆布袋、陶瓷麵包盤於5月10日上市，滿額就能加價購。

另外，瞄準消費者對義大利麵的喜愛，集團旗下「HUN混」、「JAI宅」，雙品牌預計再展10家門店，集團挑戰年營收5億元以上。

從一中商圈掀起打卡風潮的「HUN混」，以橘醬特殊風味擄獲許多消費者的味蕾，以及衝擊視覺的爆炸蛤蜊系列，也成為來台中的必吃名單。

今年品牌迎來九週年慶，特別聯名可愛發萌的「KINGJUN」插畫家，開發一系列週邊商品，讓無厘頭的角色陪伴全天候。

另外，「HUN混」今年也開啟內部夥伴加盟型態，幫助更多想要創業的年輕人一同圓夢，這一波聯名也是為「HUN混」的全台知名度開第一響炮。

4月26日起只要至混一中、混逢甲門店，點指定999元雙人套餐即贈聯名貼紙乙份，5月10日起單桌消費滿599元，就能以199元加購雙肩帆布袋乙只，399元加購陶瓷麵包盤乙個。

現場還有佈置「KINGJUN」期間限定打卡點，拍下可愛俏皮的瞬間，並上傳個人社群(FB或IG)，即可免費兌換HUN混脆薯或原味布丁二擇一。

餐飲消費需求漸增，尊鴻餐飲集團戰勝疫情，業績仍持續提升。而看準這波商機，集團旗下「HUN混」、「JAI宅」雙品牌預計將展10家門店，要將台中人驕傲的義大利麵分享給全台灣人都能品嚐到。

去年11月底開幕的品牌「嵩sung」，更成為台中必吃名單，將於今年暑假北漂正式進入台北戰場，全集團將預計突破20家店，全品牌挑戰營收5億元以上。

另一以自選輕食知名的品牌「杉SHAN」，以法式香料烘烤、少油、少鹽的烹調方式，打破過往輕食沙拉以水煮無風味的口味，標榜每一口都是法式香氣與食材的原汁原味，讓食客們每餐都能飲食均衡，餐餐都是新鮮感。

此次加入的新配菜，如烤紅藜麥米香、匈牙利起司白蘿蔔、南洋鮮味辣拌冬粉、高蛋白鮪魚酸豆沙拉等選擇，就是要讓民眾吃得飽足又健康，搶攻上班族的外食市場。

從一中商圈掀起打卡風潮的「HUN混」，以橘醬特殊風味擄獲許多人的味蕾。記者宋健生/攝影
從一中商圈掀起打卡風潮的「HUN混」，以橘醬特殊風味擄獲許多人的味蕾。記者宋健生/攝影

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