台積電（2330）狂跌外資卻喊買 網看破伎倆：同一招騙十年

26日權王台積電（2330）下跌，股價跌幅1.3%，終場收491元，下跌6.5元，失守500元大關，不過外資卻認為「可趁淡季增持台積電部位」喊買。PTT網友緊張表示，「連外資都來為台積電送暖，明天不會再大跌了吧？」但其他網友卻不買帳，直呼「外商明明直接大出貨」。

一名網友在PTT發文表示，「台積電今天跌了200點，晚上不只有金管會提供的基本面，現在連外資都來為GG送暖喊買，明天不會再大跌了吧....應該吧？」

其他網友卻不買單，紛紛留言「"喊"買，你各位別太激動」、「外資：快來接貨」、「大安森林公園又要滿了」、「我喊，你買！」、「只有要賣東西才會用"喊"這個字」、「新聞直接反著看」、「跟詐騙集團一樣，同一招用10年一直騙」。

還有網友留言「我ok你先買」、「摩根和花旗剛好是今天賣超第3、4名」、「需要韭菜接手」、「外商今天大出貨，嘴巴說的跟實際操作不一樣」、「嘴巴喊買，身體很誠實」、「騙人進場接刀」。