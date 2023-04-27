他賣華紙（1905）報酬率達11.7％ 卻嘆氣：賣在起漲點

股市操盤大有學問，新手進場容易因經驗不足面臨虧損風險。不過有網友表示，近期學習利用短波投資，本月24日購入一張華紙（1905）股票，26日決定賣出，報酬率11.7%、賺入2514元，開心直呼「幫自己下個月生日賺點零用錢」。

一名網友在PTT發文表示，「這幾個月開始學習用短波賺錢，先後用英業達、雲品、世界來試試看，沒有概念不意外當然被當韭菜割，不過自己也是操俗辣，不敢買整張，只敢買零股，小賠1200元」。

該網友表示，「4/24買了一張1905華紙，價格在21.45，第一天就漲停板當然很興奮，昨天台股大跌也看的很抖，今天決定有賺到就好，所以掛在24.1賣出，幫自己下個月生日賺點零用錢吃Buffet」。

其他網友則留言「可以吃大餐犒賞」、「恭喜，下個月生日快樂」、「有賺恭喜啦」、「邁向財富自由第一步」、「放進口袋才是你的，不貪心贏很多人了，至少贏我」、「那個趴數看了真的爽」、「有賺就沒輸」。

但也有人認爲太早出場，網友留言「太早賣了，好韭喔」、「賣在起漲點」、「起漲點預告了，榮成、華紙一起噴」、「還會噴，賣什麼」、「訊號來了」、「才剛開始而已」、「我獲利30%才賣掉」、「不要沒跟到在那邊怨嘆啊！推文都有講到」。