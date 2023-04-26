兆豐金vs玉山金怎選？網答案超一致：「這支」股本膨脹太快

不少投資人選擇投資金融股，不過各大銀行也都有不同的支持者。有網友列出兆豐金（2886）和玉山金（2884）兩者差異及缺點，猶豫「要存一支金融當信仰，比較看好兆豐金還是玉山金？」許多人都推薦「兆豐金」，直言「推兆豐，玉山配股太多股本膨脹太快」。

一名網友在PTT發文表示，「兆豐金和玉山金，都俗稱信仰金，一個是民營信仰金、一個是官股信仰金，相似的地方確實也很多。相似處包括都是以銀行業為主，不算今年的話，殖利率差不多，都5.3左右；看長期報酬率的話也都不錯，營運狀況和盈收，也幾乎都是同步好或同步壞，存股族和定期定額族也都很愛，死忠非常多。

差異處則是兆豐金是單純配息，但缺點是即使營收不好但還是大方配；玉山金通常是股息各半配，但缺點就是股本一直放大。雖然稱之為信仰，但實際上兩個一起存的人卻很少，可說是壁壘分明，所以要存一支金融當信仰，比較看好兆豐金還是玉山金？」

許多人推薦兆豐，網友留言「當然是兆豐」、「兆豐前身是大清銀行，慈禧老佛爺開的」、「玉山哥都退休了，只會在那邊信仰」、「玉山哥都不見了，大俠還在，很明顯吧」、「玉山銀怎麼跟mega比....等級差太多」、「再問94永豐金」、「別拿我大兆豐跟XX比好嗎？」、「兆豐，玉山會讓人住山頂」、「推兆豐或第一，玉山配股太多股本膨脹太快」、「兆豐不是有什麼換匯還啥的那個優勢」。

不過也有少數網友選擇玉山，還有人留言「以前存兆豐現在轉玉山」，其他還有人表示「存第一金很舒服」、「我都存啊」、「新一代信仰金是台企金」、「台灣不適合單一金融存股」、「應該選富邦，最大最高」、「外資其實更青睞中信金」。