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倍力再攻漲停 被列為注意股 碳權概念股表現分歧

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

倍力（6874）再攻漲停199.5元，日K已連四紅，今日開盤又再度跳高漲停鎖死，被列為注意股票，其他碳權概念股則表現分歧，華紙（1905）續強，今日盤中上漲5.41%至24.35元，前幾日強勢的永豐餘（1907）、森崴能源（6806）今日則拉回整理。法人表示，提醒投資人，碳權概念股可能題材大於實質，題材股短線漲幅已大的情況下，須留意漲多獲利回頭的賣壓。

國泰證券證期處協理簡伯儀表示，碳權概念股偏向題材大於實質，目前因為盤面沒有明顯主流，資金會移到這部分琢磨，造成整個族群有激勵作用，但因為屬於題材股，短線上漲幅也非常大，因此要留意漲多獲利回頭的賣壓。

碳權概念股：倍力、華紙、森崴能源、台苯、東聯、上緯投控、新織、永豐餘、中鋼

概念股 華紙

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