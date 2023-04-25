合庫金股利合計配發1元！ 專家：低於我的預期…目前股價屬「合理偏高」

台積電（2330）24日股價表現疲弱，到504元，創1個多月新低，終場收在507元，下跌4元。不過有PTT網友力挺，「以長期角度來看，買入台積電，就算你今天出價600塊來買，未來十年也很難輸錢」。然而他的論點卻被其他人噓爆，網友坦言「這個概念是要填息才有，沒有填息你只是把自己的錢拆成10年還給自己」。

2023-04-25 07:43