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合庫金股利合計配發1元！ 專家：低於我的預期…目前股價屬「合理偏高」

聯合新聞網／ 股海老牛
合庫金控（5880）。聯合報系資料照
合庫金控（5880）。聯合報系資料照

大家早安，老牛抱緊緊的合庫開獎，現金0.5元，股票0.5元，今年股利合計1元。

低於老牛預期

這數字低於老牛預期，缺現金大家發的都很保守，合庫還得從公積中找錢，所以本來就不期不待，但凡玉山、合庫續發股票，老牛就會繼續買安心抱。

眼前的黑不是黑

去年全球股債波動劇烈，金融股債券呈現帳面虧損，「其他權益」科目為負，所以限縮可分配盈餘，股債回穩帳面就會回神。

股價位階僅供參考

金融股股利政策出爐後，老牛重新調整股價位階：

合庫金目前股價26.5元；位階為「合理偏高」
跳樓價為18.5元
便宜價為18.5元
合理價為22.2元
昂貴價為27.75元

老牛追蹤25家金融股，目前共12家公布股利，現金殖利率最高：上海商銀；合計殖利率最高：台中銀。

玉山金（2884）目前股價25元，現金股利0.2元，現金殖利率0.8％，股票股利0.4元，股票殖利率1.6％，合計殖利率為2.4％

元大金（2885）目前股價22.4元，現金股利0.8元，現金殖利率3.57％，股票股利0.15元，股票殖利率0.67％，合計殖利率為4.24％

兆豐金（2886）目前股價34.1元，現金股利1.24元，現金殖利率3.64％，股票股利0.08元，股票殖利率0.23％，合計殖利率為3.87％

國票金（2889）目前股價12.35元，現金股利0元，現金殖利率0％，股票股利0元，股票殖利率0％，合計殖利率為0％

永豐金（2890）目前股價16.7元，現金股利0.6元，現金殖利率3.59％，股票股利0.2元，股票殖利率1.2％，合計殖利率為4.79％

合庫金（5880）目前股價26.5元，現金股利0.5元，現金殖利率1.89％，股票股利0.5元，股票殖利率1.89％，合計殖利率為3.77％

台中銀（2812）目前股價14元，現金股利0.3元，現金殖利率2.14％，股票股利0.42元，股票殖利率3％，合計殖利率為5.14％

臺企銀（2834）目前股價13.9元，現金股利0.1元，現金殖利率0.72％，股票股利0.24元，股票殖利率1.73％，合計殖利率為2.45％

高雄銀（2836）目前股價12.2元，現金股利0元，現金殖利率0％，股票股利0.3元，股票殖利率2.46％，合計殖利率為2.46％

聯邦銀（2838）目前股價15.8元，現金股利0.1元，現金殖利率0.63％，股票股利0.5元，股票殖利率3.16％，合計殖利率為3.8％

遠東銀（2845）目前股價11.15元，現金股利0.408元，現金殖利率3.66％，股票股利0元，股票殖利率0％，合計殖利率為3.66％

上海商銀（5876）目前股價46.8元，現金股利1.8元，現金殖利率3.85％，股票股利0元，股票殖利率0％，合計殖利率為3.85％

◎內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

合庫金 股利 金融股

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