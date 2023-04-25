「600塊買台積電」放十年就不會輸錢？他論點被噓爆：漏1重點

台積電（2330）24日股價表現疲弱，到504元，創1個多月新低，終場收在507元，下跌4元。不過有PTT網友力挺，「以長期角度來看，買入台積電，就算你今天出價600塊來買，未來十年也很難輸錢」。然而他的論點卻被其他人噓爆，網友坦言「這個概念是要填息才有，沒有填息你只是把自己的錢拆成10年還給自己」。

有網友在PTT發文分析台積電，他表示，「以511塊股價來看，未來賣出也是以511塊為基準，以淨值年增長15%來看，約10到11年淨值就可以擴張到500塊左右，那麼十年後持有511塊的台積電股票來說，跌破淨值的市價應該頗難」。

該網友表示，「假如未來平均每年收到股息利平均為11塊好了，殖利率為2.15%，整個概念就是買進票面511塊、利率2.15%、10到11年期的台積電債券；如果去年買進371塊底點買進的人，整個概念就是買進票面371塊、利率2.96%、8到9年期的台積電債券」。

該網友表示，「整體來看，報酬率還是高於台灣十年期公債1.185%，除非未來台積電的年成長率掉到只有10%以下，那麼才有可能變成你現在買500塊的台積，15年以上都回收不了。

以長期角度來看，買入台積電，就算你今天出價600塊來買，未來十年也很難輸錢，只是殖利率很差而已，只有1.83%。當然也有一種賠錢的可能，就是在未來的十年後，台積電當時給的殖利率高到嚇人」。

但其他網友並不認同他的論點，有人留言「這個概念是要填息才有，沒有填息你只是把自己的錢拆成10年還給自己」、「用這種概念買股，市場上比台積電好的有70%」、「這個概念就是股票轉成公司債的概念，債跟股票估值不一樣」、「不會有人511就歐印或是之後都不買，也不會有人為了十年後只能回到成本」。

還有網友吐槽「成長股你用淨值跟殖利率來看？」、「這概念笑死，10年科技股變化能多大，還在當債券？」、「你這說法跟未來也要用螺絲有差嗎？」不過也有人留言「很不錯的想法，但今天就是要下殺一波段才能滿足市場看官們的要求」。