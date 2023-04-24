兆豐金（2886）配息大方…現適合買進嗎？ 他：回推定期定額3年內皆賠錢

兆豐金（2886）公布配息，是四大官股金控中第一家開獎的，破天荒盈餘配發率100％，創歷史新高；對照現在的股價，有「很香」嗎？現在適合進場嗎？

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，以2023年的3、10年平均股利皆屬「昂貴」，另外用了年線來看合理價格在多少，而以過去定期定額的回推數據來看，過去1-3年的加上配息的績效都還是賠錢。

以下為影音內容：

兆豐金2022年營收創新低，很多人抱著悲觀的角度，認為股利可能發不出來，但是近期宣布股息，果然遵守在3月法說會的承諾，配發1元以上，讓許多投資人笑呵呵。

但股利超出期待的同時，依照過去的營運數據綜合檢視，這樣的股利換算股價是否合理。

看到兆豐金近10年的EPS分布，可發現2022年衰退的幅度相當明顯，稅後淨利為183.3億元、EPS1.32元，獲利較前一年大減30％虧損主要來自於股債雙殺、防疫保單、 提列準備金等因素影響，EPS也是近幾年來的新低。

從中來觀察收益結構，淨利息收益成長，主要是來自於收息後的存款放款利差有16.1％，而老鼠屎真的來自於保險，完全被防疫險理賠拖累，呈現負值。

近10年兆豐金都有發股利，歷年平均股利約1.49，1次未填息。

原股利配發為以現金為主，近2年開始配發股票。

2023年動用歷年保留盈餘，竟達100％，配發率創歷史新高!

近10年兆豐金的年均價為28.8，平均殖利率為5.34％。

2022年比新冠年還慘，股價高低差幅度最劇烈，波動達59.9％。

兆豐金體質

資本適足率

兆豐銀行被金管會選為六家國内系統性重要銀行(D-SIBsS)之一，必須在2025年達到普通股、第一類資本及整體資本適足率為11％，12.5％及14.5％。

根據2022年第4季最新資料顯示，兆豐銀行只有普通股權益比率達標，其他兩類尚待努力。

2022年下半年，資本適足率不足，還是負數，因為10月份緊急完成20億元現金增資，將資本適足率拉高到接近300％，但因防疫保單理賠虧損擴大，資本適足率又下降了，又啟動了第二次增資60億元，前後兩次增資共80億元。

逾放比

逾放比越高，代表銀行放款品質越差，備抵呆帳覆蓋率越高，表示銀行越能對抗呆帳發生的情況。

與其他三家官股金控相比，兆豐銀行的放款品質墊底，備抵呆帳覆蓋率也不佳，為倒數第二。

兆豐金現在可以進場嗎？

從2023年出爐的股利換算，鑒於兆豐金年均殖利率越來越低，分別用了兩種算法，10年平均以及3年平均：

以近10年平均殖利率5.34％觀察：目前價格昂貴。

以近3年平均殖利率4.52％觀察：目前價格昂貴。

依照近10年平均配發股利找出合理價格區間

以近10年平均殖利率5.34％觀察：目前價格昂貴。

以近3年平均殖利率4.52％觀察：目前價格小貴。

而用年線來看，對於優質的金融股來說，一旦跌破10年線就是閉著眼睛加碼就對了，兆豐金的10年線是27.75，這價格很難等，上一次這價格是出現在2020股災年，除非又在一次全球系統性股災，比如：金融風暴。

就看離最近的3年線的位置是32.94，對比4月21日收盤價34.05元，目前股價還算是小貴。

兆豐金適合定期定額嗎？

直接回推數據，假如每個月6號丟一萬元，買入兆豐金進行存股，1到3年的報酬實際會是多少？

定期定額1年會是-13.98％；存2年的報酬是-7.48％；存3年的報酬是-2.16％。

從這數據可以看到，對照現在的股價，即使中間領息，把息算進去報酬，不到3年全部都是賠錢，也就是說，若要定期定額那就得至少三年以上，才能取得長期均價，以免買在高點慘套欲哭無淚。

兆豐金優缺點分析：

優點：連續10年穩定配息、配息大方盈餘發放率7成以上、官股金控也是六家大到不能倒銀行之一。

缺點：殖利率不高近3年不到5％、股利政策都是發現金為主，追求張數快速累積的投資人不適合。

兆豐金個人持有心得

兆豐產險防疫險虧損屬於一次性踩雷；2023年雖然繼續虧損、但金額縮小，最壞狀況已經過去。

金雞母為兆豐銀行，成長動能強勁，兆豐金第1季賺到0.77元，創史上新高，可望恢復往日水準。

非高殖利率，股價偏高，CP值不優；長期股價為偏高狀態，除非高於5％上殖利率才會考慮進場。

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