減碳議題續燒 這檔盤中亮燈漲停 成交量爆逾6萬張

碳權議題續熱，概念股今表現仍是盤面最強一族。延續上周漲勢，造紙大廠華紙（1905）表現依舊亮眼，強勢上攻漲停，股價創下14個月新高，成交量爆出逾6萬張，為台股第一強，正隆（1904）也創下近1年新高，另外台泥（1101）受到資金青睞，永豐餘（1907）、農林（2913）等皆有不錯表現。

正隆轉型為亞洲低碳綠能新紙業，並持續規模化智慧製造並已引進4.0，布局3R PLUS的永續資源全循環，同時新廠持續建置，包括持續建構越南一條龍的造紙基地。正隆表示，第3季進入旺季，有機會回到過去正常水準。正隆今（24）日股價開30.7元，盤中最高一度來到32.9元，盤中漲幅近5%。

華紙今帶量攻上漲停，午盤即爆出逾6萬張巨量，該股在兩岸植林超過3萬公頃，由於造林可扣抵碳權價值，潛在商機可觀。股價延續上周好表現，開盤21.45元，後續強勢上攻漲停23.1元，漲停板買不到的單量逾1,700張。

台泥近年積極轉型進入儲能產業，在太陽能、風能、地熱等都大力投入，旗下三元能源科技斥資120億元在高雄小港打造的台灣首座超級電池廠，預計今年第2季試車。台泥盤中漲幅逾2%。