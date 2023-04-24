快訊

Gogoro成為台電救火隊 虛擬電廠整合民間電力開啟新商機

侯友宜剛返台 藍委傳發難逼宮黨中央 郭台銘陸海空戰齊發搶人

公股銀行成綠營禁臠！王鴻薇爆合庫AMC變蔡見興家族金庫「放款數十億給親友」

減碳議題續燒 這檔盤中亮燈漲停 成交量爆逾6萬張

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

碳權議題續熱，概念股今表現仍是盤面最強一族。延續上周漲勢，造紙大廠華紙（1905）表現依舊亮眼，強勢上攻漲停，股價創下14個月新高，成交量爆出逾6萬張，為台股第一強，正隆（1904）也創下近1年新高，另外台泥（1101）受到資金青睞，永豐餘（1907）、農林（2913）等皆有不錯表現。

正隆轉型為亞洲低碳綠能新紙業，並持續規模化智慧製造並已引進4.0，布局3R PLUS的永續資源全循環，同時新廠持續建置，包括持續建構越南一條龍的造紙基地。正隆表示，第3季進入旺季，有機會回到過去正常水準。正隆今（24）日股價開30.7元，盤中最高一度來到32.9元，盤中漲幅近5%。

華紙今帶量攻上漲停，午盤即爆出逾6萬張巨量，該股在兩岸植林超過3萬公頃，由於造林可扣抵碳權價值，潛在商機可觀。股價延續上周好表現，開盤21.45元，後續強勢上攻漲停23.1元，漲停板買不到的單量逾1,700張。

台泥近年積極轉型進入儲能產業，在太陽能、風能、地熱等都大力投入，旗下三元能源科技斥資120億元在高雄小港打造的台灣首座超級電池廠，預計今年第2季試車。台泥盤中漲幅逾2%。

正隆 漲停

延伸閱讀

台股開低翻紅 15600點平盤附近震盪

碳交所董事長 將由證交所董事長林修銘兼任

減碳題材續發威 華紙盤中再攻漲停

台泥、中砂 押價外15%

相關新聞

減碳題材續發威 華紙盤中再攻漲停

碳權議題持續發威，挾帶減碳題材的中華紙漿等造紙類股，今天早盤延續上週漲勢，華紙一度攻上漲停，漲停價新台幣23.1元；另夾...

政策加持 機電族群商機旺

各國政府對縮減碳排放的行動加速提升，如4月18日歐洲議會剛表決通過包括修改碳交易市場機制、2026年起對進口歐盟的高碳排...

海運雙雄填息 機率增加

上海航交所運價指數（SCFI）近幾周均維持千點以上，業內人士認為，這對陽明（2609）、長榮等航商的長約運價談判而言，將...

聯嘉強攻車用 營收進補

美國財政部近日發布最新降低通膨法案（IRA）電動車購車減稅優惠清單，車用LED大廠聯嘉（6288）近年在美國電動車市場接...

環泥 業內外獲利衝鋒

環泥（1104）去年以來混凝土及建材本業表現亮眼，今年起在高科技及土地資產題材也將開始收成。利永環球的「超薄型感測器」打...

遠雄砸25億 高雄獵地

遠雄建設（5522）近期砸25.56億元購入高雄三民區1,598.07坪土地，這也是遠雄今年第二次出手獵地；遠雄建設也擬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦