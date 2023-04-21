金融股無配息怎麼抓買點？國票金、兆豐金、富邦金、元大金如何買在合理價

【撰文・玩股講客人】

以金融股而言，我的習慣是利用淨值來抓出股價合理性，殖利率估價法則是當作輔助判斷...

2023年金融股陸續宣布股利政策，也毫無意外分成兩派。一邊是獲利受惠升息而成長，配發穩健的股息，眾人拍手等開獎；另一邊則是營運衰退加上投資績效不振，甚至還必須面臨增資的命運。

例如國票金就終止連續13年配息，2023年3月13日宣布不配息，主因是受到國際利空影響，2022年EPS繳出0.41元，經董事會決議將盈餘全部提列到特別盈餘公積，這也讓股票馬上在隔天大跌，但跌三天又馬上出現反彈，這是不是很有趣？如果按股價來算，宣布股利政策當日收盤價是13.2元，而第三天殺到最低的收盤價在11.7元，累積跌幅大約是11.36%，如果用除息角度來說，你可以視為國票金已經除息，隨即又在四個交易日之後超越前高，等於是完成填息。

但投資哪有這麼神的事情！知道配息爛就空手，買在剛好最低點，並在下一個高點退場，這種成功率微乎其微啦。除非你是那種萬中選一的神手，可以剛好買在股票大跌，又知道即將反彈賺個十幾萬閃人，不過這種機會肯定不是你而是神（笑）。

那麼該如何判斷股價合理性？以近期殺到最低的收盤價11.7元為例，如果用2022年EPS換算本益比是28.54倍，這樣算也不太對，因為金融股本益比很少會超過20倍，甚至經常落在10倍以下，所以要這樣算也不太合適啦，這時候觀察淨值就比較恰當一些。為何我們要先抓淨值來看？

原因是金融股本身是以資產進行投資的行業，而這些公司的資產其實就是錢，當他們用錢投資賺錢，其實只看EPS就稍嫌不客觀，因為金融業可以用錢投資很多東西，舉例來說，股票、債券、基金、不動產都可能成為投資項目，如果金融業又把這些投資設定成長期投資為主，那麼出現這些項目就不會影響EPS，就會成為資產負債表的一環。單看EPS的話，如果今天金融業突然變賣土地或不動產，瞬間認列一大筆獲利，這就會讓EPS爆衝；再假如一個狀況，某家金融股滿手套牢股票，因為崩盤而導致非常大的未實現虧損，這時候如果他們都不賣股並凹單，嘴巴一直唸著：我是長期投資、不賣就不虧...其實就跟散戶凹單一樣，EPS雖然不會出現虧損，但實際上你也知道手上股票市值縮水很多，心在淌著血。

所以想知道金融股的資產縮水多少，當然就要看每股淨值的狀況啊！目前國票金最新的淨值是10.64元，所以這就可以當作一個基準價位，市價高於這個位置，外面有很多種應用方式，例如淨值要高於市價才買進，這樣才不會買貴，也有一種是用淨值打折來作為安全邊際，例如以國票金目前淨值打八折會得到8.5元，也有人覺得淨值1.5倍的股價就等於市場共識。不管怎麼設定都可以，反正你高興就好，但如果你不知道怎麼判斷的人，那麼接下來我可以分享我是怎麼抓出金融股便宜價或昂貴價，讓你參考。

首先，我會先去看整個族群的狀況，你可以去看金融類的淨值比，這是玩股網開發出來的功能，簡單來說，證交所每個月都會公佈個族群及大盤的股價比，而網站利用反推方式畫出一張股淨比河流圖，這樣你就能從數字轉換成畫面，更容易判斷淨值的高低狀態了。

上圖的河流圖就是切成五等份，從0.5倍以下、1倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍以上，並把金融股指數畫在股淨比河流圖上，你就能輕鬆判斷目前的位階在哪。從近五年的金融股股淨比河流圖來看，可以看到金融股點數大概就是維持在一倍附近，隨著淨值河流圖變化，金融股指數也會出現波動。所以我馬上就知道，目前金融族群的股淨比是1.38倍，用這個標準去跟其他金融股對照，就能看出到底是相對便宜或昂貴。

接下來我打開國票金的股淨比河流圖，可以看到這檔金融股的股價淨值比近五年也是在一倍附近，2021年開始經常性的高於一倍，而目前國票金的每股淨值是10.64元，這也表示股價如果低於這個位置，就是大家常說的「甜甜價」。

如果再從近幾年兩個高點來看，淨值比最高來到1.32倍左右，我們一樣以淨值換算之後獲得到14.4元，所以如果金融股沒辦法用配息來抓出合理股價，其實你用股淨比河流圖判斷是不錯的方式，除了利用淨值比較客觀，也可以根據每檔金融股的常態走勢研判合理區間大概落在哪，國票金就是落在10.64元-14.4元，把這個區間套用在這陣子下殺及反彈，是不是正好就落在這個範圍內？

銀行金控代表：兆豐金（2886）

兆豐金剛宣布2023年即將配發每股現金1.24元及股票0.08元，合計1.32元，剛好2022年EPS就是賺了1.32元，配息率100%應該讓股東看到很開心！別忘記兆豐金可是認列滿手的防疫險，重傷程度同樣不亞於一些民營金融股，結果配這麼高也算是意外的驚喜了。

接著來看看股淨比河流圖，打開近五年可以看到兆豐金落在1倍-1.5倍之間，顯然營運體質優異也讓市場評價偏高一點，不愧是官股績優生。以目前每股淨值為21.51元來換算淨值區間，那麼就會得到21.51元-32.27元，這就可以拿來套用在目前的股價，判斷兆豐金是不是落在合理區間內，2023年4月18日收盤價為34.2元，其實對照過去的範圍已經偏高，不過配息比預期的還漂亮，或許市場派還是有機會繼續買單。

證券金控代表：元大金（2885）

如果是元大金，其實以我的角度來看，你用本益比或股淨比都ＯＫ，因為元大金本來就是靠著證券交易手續費維生，所以看他獲利及EPS是具有參考價值的，但元大金也是金融股，因此股淨比估值法本來就可以套用在這家公司上。這邊先提供股利政策，2023年董事會決議配發每股現金0.8元、股票股利0.15元，合計0.95元，股利估價法這邊就不贅述，我們先回到淨值估價法的主軸。從元大金近五年的股價淨值比狀況來看，2020年新冠疫情前大概就在1倍以下，但疫情後則變成常態性維持在1倍以上，最高為1.26倍左右，直接以目前每股淨值的20.51元換算區間，就是20.51元-25.84元，所以如果以2023年4月18日收盤價22.5元來看，其實就落在範圍內還算可以。

壽險金控代表：富邦金（2881）

最後是壽險金控龍頭富邦金，這就不用多說了，整個集團就是靠富邦人壽在運作，看股價淨值比判斷合理價也剛好而已。拉出近五年的走勢，可以看到富邦金差不多落在一倍附近，但這個股淨比一倍也不是這麼穩定，原因是受到壽險或產險投資績效震盪的影響，所以股價也跟著受到拉扯，2021年八月就出現最高的58元，當時淨值比大約在1.16倍。接著呢，受到國際行情下殺影響，富邦金的淨值出現明顯下跌，而且是連續性往下走，這也拖累股價向下跳水。但這個現象來到2023年又出現新的局勢，富邦金股價貼在股淨比1.5倍附近，而且每股淨值也停止下殺，因此股價走勢確實也跟淨值出現高度連動，這也很合理啊，畢竟我剛剛就有提到，富邦金就是要用淨值來抓合理價，用最新的每股淨值40.42元換算1.5倍淨值就會來到60.63元，而2023年4月18日收盤價為58.6元，恰巧就在股淨比1.5倍的下緣一點點，所以目前股價也不算貴啦。再換個角度來想，如果接下來的市場開始回血，甚至升息政策及國際局勢趨於穩定，其實以富邦金這麼會投資的實力來說，淨值往上走也是早晚的事情而已。

金融股先看淨值就對了！

市場上有很多種股價的評價方式，通常我會使用本益比估價法、殖利率估價法及淨值估價法，以金融股而言，我的習慣是利用淨值來抓出股價合理性，殖利率估價法則是當作輔助判斷，至於本益比估價法我個人是不用的，原因是金融股的EPS可以藉由很多種手段調整穩定性，甚至很多時候都是投資虧損變賣資產，馬上就把EPS從虧損灌到獲利，所以本益比估價法我比較少用在金融股上。如果是我來投資金融股的話，第一步就會先看金融股指數的狀況，這代表整個族群的行情，如果個別金融股出現相對偏高或偏低，就能看出這些公司的實力及市場認同度差異性，例如兆豐金就相對偏高，表示大家比較認可集團的營運體質及獲利穩定性。接著我會把淨值比換算成股價來抓出合理區間，就能避免自己買貴或抓不到低點的狀況，當然這只是我個人的研究策略及習慣，你也可以用你的方式判斷股價合理性，最後彙整個人的研究成果如下（僅計算至2023年4月18日最新公告之每股淨值）：

國票金近五年淨值比換算股價區間：10.64元-14.4元。 兆豐金近五年淨值比換算股價區間：21.51元-32.27元。 元大金近五年淨值比換算股價區間：20.51元-25.84元。 富邦金近五年淨值比換算股價區間：最高不超過60.63元。

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