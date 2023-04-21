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台積電Q1財務報告出爐！網刷一排「GG了」：被政府跟美國人玩死

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）20日公布第1季財務報告，合併營收5,086.3億元，稅後純益2,069億元，每股純益7.98元。圖為台積電示意圖。報系資料照片
台積電（2330）20日公布第1季財務報告，合併營收5,086.3億元，稅後純益2,069億元，每股純益7.98元。圖為台積電示意圖。報系資料照片

台積電（2330）20日公布第1季財務報告，合併營收5,086.3億元，稅後純益2,069億元，每股純益7.98元（折合美國存託憑證每單位為1.31美元）。對此，PTT網友並不滿意，笑稱「台積電真的GG」，還有人悲觀表示「大家準備回萬四了」。

台積電統計，與2022年同期相較，2023年第1季營收增加3.6%，稅後純益與每股盈餘皆增加2.1%。與前一季相較，2023年第1季營收減少18.7%，稅後純益則減少30%。

PTT網友發文表示，「之前Q1財測是167-175億鎂，現在Q1營收開167.2億鎂，各位有滿意嗎？」許多網友狂刷一排「GG」，其他人留言「台積真的被要被政府跟美國人玩死了」、「透支長救命啊」、「準備回萬四」、「明天準備台G跌倒中小吃飽」、「GG軟爛」。

另外也有人留言「回頭看看三星......台GG真的強」、「同期少4.8%，其實還行吧」、「還可以啊，Q1工作天較少，接下來看後勢」、「還行啊，反正好或壞最後都是下跌啦」、「這還好吧，主要看接下來計畫」、「不好也不壞啊」。

2330台積電 美國 PTT 三星

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