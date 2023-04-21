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台積電要噴了？高雄28奈米改先進製程…網嗆畫餅：慢慢等機台都還沒訂

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台積電要噴了？高雄28奈米改先進製程…網嗆畫餅：慢慢等機台都還沒訂

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電高雄廠確定捨28奈米改為先進製程，但量產時程未明確揭露。圖為台積高雄廠址整地。圖／聯合報系資料照片
台積電高雄廠確定捨28奈米改為先進製程，但量產時程未明確揭露。圖為台積高雄廠址整地。圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）總裁魏哲家20日表示，高雄廠將調整原28奈米製程規畫，切入先進製程，他強調，高雄投資計畫不變，不過在捨成熟製程就先進製程之際，未提出明確量產時間表。PTT網友狠酸「畫餅」，直言「就是連要做什麼都還不確定，所以機台也還沒訂，各位慢慢等啦」。

台積電高雄廠原規畫先興建兩座雙子星晶圓廠，首座選定切入28奈米製程，相關整地工程並從去年9月開始進行，並於去年11月決標由互助營造承攬主體廠房建造工程；第二座廠則規畫切入7奈米製程。

如今高雄廠決定改弦易轍，顯見台積電成熟製程未來將以海外布建為主；台灣因土地資源有限，將作為擴充先進製程用地。魏哲家20日也表示，台積電3奈米製程已預定下半年放量，除了現有N3外，還包括3奈米另一家族N3E；至於2奈米仍照原訂計畫，於2025年量產。

對此，PTT網友留言「訊號來了」、「要噴了，抱緊」、「3N佔4-6%，訂單滿載！噴！」、「高雄發大財！」、「明天營建先噴」。

但更多網友不以為然，紛紛留言「有說，但等於啥都沒說，細節啥都講不出來」、「製程、時程全都說看市場再決定」、「不就房蟲自爽」、「那塊地搞不好高雄市府幫忙付地租，GG持有成本歸零」、「放在那邊啥都不做就讓附近地價噴，不幫忙付地租？」、「決定Q3買正二，跳過台積電」。

還有人留言「意思就是整個評估案砍掉重排，這樣光是評估就可以再評估一年以上，慢慢談慢慢看的意思」、「十年內蓋得出來再說」、「邊走邊看一邊調整，聽起來很隨興」、「出貨文看看就好，根本不確定的事」、「這叫滾動式強化投資高雄，白話叫做目前不蓋廠」。

PTT 2330台積電 魏哲家 奈米 晶圓廠

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